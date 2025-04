Ninja Double Stack XL : vite, l’excellent Airfryer à 2 niveaux n’a jamais été aussi peu cher !

Vous cherchez un Airfyrer qui soit suffisamment grand mais qui ne prenne pas de place ? Ce bon plan devrait vous plaire ! La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL est actuellement en promotion à 229,99 €au lieu de 269,99 €. Et avec le code PA40SPRING, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il chute à 199,99 € seulement. Ne tardez pas, l’offre expire ce mercredi !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ninja a réussi à s’imposer sur le marché des Airfyers en proposant des modèles particulièrement performants mais à des tarifs abordables. Vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité-prix ! Durant quelques jours encore, le géant américain brade de nombreux produits pour célébrer l’arrivée du printemps. Ainsi, jusqu’au 30 avril, vous pouvez vous équiper la Ninja Double Stack XL à 199,99 € au lieu de 269,99 € avec le code PA40SPRING. C’est un prix sacrifié pour cette friteuse sans huile d’une capacité de 9,5 Litres.

Les friteuses sans huile ont le vent en poupe. Et pour cause, elles se positionnant comme une alternative plus saine que les friteuses classiques et moins énergivore que les fours électriques. Profitez de cette offre pour vous offrir la Ninja Double Stack XL.

Un autre modèle vous fait de l’oeil ? Notre code promo PHONANDROIDNINJA25 est toujours valable sur tout le site. Il vous permet d’avoir :

Une réduction de 10 € pour les achats jusqu’à 150 €

pour les achats jusqu’à 150 € 20 € de réduction entre 150 € et 250 €

entre 150 € et 250 € 30 € de remise dans le panier dès 250 € d’achat

La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL à 2 niveaux passe à petit prix avec ce code promo

Vous avez une petite cuisine mais aimez préparer des plats pour votre famille ou pour vos invités ? La Double Stack XL a la particularité de prendre peu de place tout en offrant une capacité généreuse de 9,5 litres. Son format vertical est un vrai atout pour le espaces exiguës. Les deux tiroirs sont superposés, limitant ainsi l’emprise sur le plan de travail.

Chaque compartiment fonctionne de manière indépendante, et grâce à la fonction SYNC, vous pouvez parfaitement synchroniser les fins de cuisson des deux zones. Chaque tiroir peut accueillir une grille de cuisson, permettant de diviser l’espace en deux pour un total de 4 couches d’aliments qui peuvent être cuites simultanément et de manière uniforme.

La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL est dotée de 6 modes de cuisson différents qui vous permettent de faire des préparations salées et sucrées :

Air Fry : Frire sans huile

: Frire sans huile Max Crisp : pour un croustillant maximum

: pour un croustillant maximum Roast : Rôtir

: Rôtir Bake : Cuire au four

: Cuire au four Dehydrate : déshydrater

: déshydrater Reheat : réchauffer