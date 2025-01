Ce nouveau bouton sur Gmail vous permet maintenant d’ajouter des réponses IA en un clic

Gmail pour Android se dote d’un nouvel outil pour faciliter vos échanges. Désormais, un bouton permet d’ajouter rapidement des réponses générées par l’intelligence artificielle dans vos brouillons d’emails.

L’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus dans nos outils numériques, et Google n’est clairement pas en reste. Depuis l’arrivée du projet Gemini, Gmail pour Android propose déjà plusieurs fonctionnalités boostées par IA, comme le résumé de conversations ou la rédaction automatique de réponses. Grâce à ces outils, écrire et organiser ses emails devient plus rapide et intuitif. Avec une mise à jour récente, la société vient de simplifier encore ce processus en ajoutant un bouton pour accélérer l’utilisation de ces réponses générées.

Ce nouveau bouton “Insérer” a été intégré au panneau Gemini de Gmail sur Android, qui regroupe toutes les options basées sur l’intelligence artificielle. Situé à côté des boutons “J’aime”, “Je n’aime pas” et “Copier”, ce raccourci permet d’ajouter directement une réponse générée à un brouillon d’email. En un seul clic, le texte est inséré, éliminant ainsi la nécessité de copier-coller manuellement. Cette nouveauté s’inspire directement de l’outil “Aide à la rédaction” déjà présent sur l’écran de composition des emails.

Un bouton pour insérer des réponses IA avec Gemini dans Gmail est disponible dès maintenant

Le panneau Gemini, déjà bien équipé, bénéficie désormais de cette amélioration bienvenue. Les utilisateurs peuvent l’utiliser pour diverses tâches : résumer des discussions, retrouver des informations dans d’anciens emails, ou encore planifier des événements avec Calendrier. Désormais, le bouton “Insérer” simplifie encore plus ces processus en ajoutant directement une réponse générée au bon endroit. Ce dernier, représenté par une flèche discrète, s’ajoute aux options existantes pour renforcer l’efficacité des interactions avec l’IA. Google continue d’affiner ses outils pour les rendre plus simples à utiliser et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de mettre à jour l’application Gmail pour Android à la version 2025.01.05.715468168, disponible sur le Google Play Store et souscrire à Gemini Advanced. Une fois installée, l’utilisation du bouton Insérer est simple et intuitive. Avec des fonctionnalités comme celle-ci, la messagerie de Google démontre que l’intelligence artificielle peut transformer la manière dont nous gérons nos emails.

Source : Android Authority