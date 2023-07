Google Chrome vous permettra de synchroniser les groupes d’onglets entre tous vos appareils

Chrome Canary accueille un nouveau menu dans les paramètres du navigateur qui permet de sélectionner plus précisément quel contenu (onglets et groupes) vous souhaitez synchroniser entre vos appareils.

Chrome est le navigateur le plus populaire au monde, et de loin. Les raisons de ce succès sont multiples : il est extrêmement rapide, il jouit d’un vaste écosystème de plugins, et il est disponible sur toutes les plateformes. Cela dit, la firme de Mountain View ne cesse d’améliorer son produit, car il est tout de même loin d’être parfait. Un membre de Twitter a découvert une fonctionnalité très intéressante actuellement en phase de test sur Chrome Canary 117, la version la plus à jour, mais aussi la plus instable du navigateur.

Dans sa publication, Leopeva64 déclare : « Google a ajouté une icône de synchronisation dans le menu de gestion des groupes d’onglets. Elle est utilisée pour indiquer aux utilisateurs si un groupe d’onglets particulier a été sauvegardé ou non ». En cliquant sur ce sélecteur, vous pouvez automatiquement synchroniser les groupes d’onglets sur l’ensemble de vos PC, pourvu que vous utilisiez Chrome avec le même identifiant Gmail, bien évidemment.

Chrome va proposer la synchronisation automatique ou manuelle des groupes d’onglets

Pour activer la synchronisation automatique des groupes d’onglets, il faudra aller dans Paramètres → Vous et Google → Services Google/Synchronisation → Gérer les contenus que vous synchronisez. Vous pouvez donc choisir de synchroniser les groupes d’onglets indépendamment des onglets actifs. Comme le précise Android Police, « cela signifie que même si les onglets actifs ne sont pas synchronisés entre les appareils, un groupe d’onglets choisi pour la recherche de bonnes affaires sur Amazon, vos recherches universitaires en cours ou les travaux en attente peuvent être synchronisés séparément ».

