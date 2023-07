Google Messages : vos conversations seront bientôt chiffrées de bout en bout sur toutes les plateformes

Google a annoncé son soutien à l'interopérabilité des communications chiffrées de bout en bout entre les grandes plateformes de messagerie, et prévoit désormais d'intégrer le protocole MLS dans Google Messages et Android.

L'application Messages de Google pourrait à l'avenir bénéficier d'un système de chiffrement des conversations multiplateformes. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer Google, avec l’adoption d'un système de chiffrement de bout en bout appelé Messaging Layer Security (MLS).

Google a annoncé son soutien aux spécifications RFC 9420 de la nouvelle norme Messaging Layer Security (MLS) de l'Internet Engineering Task Force (IETF). Selon l’entreprise, la dernière spécification permet l'interopérabilité entre les différents services de messagerie disponibles sur le marché et les systèmes d'exploitation à grande échelle.

Google Message va être chiffré de bout en bout

L'interopérabilité a été un problème difficile dans le monde de la messagerie numérique, confinant les utilisateurs à ne communiquer qu'au sein de la plateforme qu'ils ont choisie. Google estime que les réglementations favorisant l'interopérabilité sont essentielles pour sortir de cet environnement de messagerie fragmenté et déconnecté, en faisant évidemment référence à la nouvelle loi sur les marchés numériques de l'Union européenne. Pour rappel, c’est celle-ci qui va forcer Apple à rendre iMessage interopérable avec d'autres plateformes de messagerie.

La société basée à Mountain View déclare qu'elle a l'intention « d'intégrer MLS dans Google Messages et de soutenir son déploiement à grande échelle dans l'industrie en ouvrant notre implémentation dans la base de code d'Android ». Une fois que Google aura intégré MLS dans Google Messages, vous pourrez discuter en groupe avec d'autres personnes en toute sécurité. Ces messages seront envoyés aux appareils de vos contacts sur leur application de messagerie préférée avec un chiffrement de bout en bout transparent.

En adoptant cette nouvelle spécification et en soutenant son adoption à grande échelle, Google vise à placer la barre toujours plus haut en matière de sécurité et de confidentialité dans la messagerie. Si ces efforts aboutissent, nous pourrions enfin assister à la polémique autour des bulles vertes, qui représentent aujourd’hui les limitations de nos systèmes de messagerie.