Google Wallet : même les smartphones les plus anciens pourront payer sans contact

Si à ce jour la plupart des smartphones en circulation sont équipés de la technologie NFC, ce n’est pas encore le cas de tous les appareils. Google a donc mis au point un nouveau moyen de paiement sans contact pour ces derniers au sein de son application Wallet. Désormais, il est également possible de scanner un QR code pour régler l’addition.

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour son application Wallet lors de sa dernière conférence I/O. La plus notable est sans aucun doute la numérisation des cartes de fidélité ainsi que du permis de conduire, bien que ce ne soit pas là les seuls projets en cours chez la firme de Mountain View. En effet, à l’occasion de la cinquième édition de l’événement Google for Brazil, celle-ci a annoncé l’arrivée d’une nouveauté qui plaira aux propriétaires de smartphones plus anciens.

À ce jour, Google Wallet, qui remplace progressivement Google Pay dans le monde, permet de payer sans contact grâce à la technologie NFC, qui équipe la plupart des smartphones modernes. De fait, les appareils ne proposant pas ce dispositif ne peuvent remplacer une carte bancaire. Google va donc résoudre ce problème à l’aide d’une solution relativement : un QR code. Celui-ci sera affiché sur le terminal de paiement afin que l’utilisateur puisse le scanner avec son smartphone et procéder au paiement.

Pas de NFC ? Pas de problème pour Google Wallet

Cette fonctionnalité n’est pas une première pour Google, puisque l’entreprise l’a déjà déployé en Inde via son application GPay. Cette fois, elle fait donc son arrivée au sein de Wallet, uniquement au Brésil dans un premier temps. Une stratégie réfléchie, puisque de nombreux smartphones sans NFC sont encore en circulation dans le pays d’Amérique du Sud.

De notre côté du globe, la fonctionnalité n’aura certainement pas autant de popularité, la majorité des smartphones actuels embarquant déjà la technologie. Google n’a d’ailleurs pas encore communiqué sur un éventuel déploiement global. Reste que la volonté de ne pas laisser de côté les utilisateurs n’ayant pas d’appareil compatible est louable. On espère donc que la fonctionnalité trouvera son chemin par chez nous.

Source : Google