Google publie sa liste annuelle d’extensions indispensables sur Chrome

Google a publié la liste des 11 extensions indispensables sur Chrome. Ces plugins servent à faciliter la vie des internautes dans le domaine de la productivité, du gaming et du multimédia.

Chrome est le navigateur le plus populaire au monde. Malgré tous ses défauts et ses failles de sécurité récurrentes, on estime qu’il s’agit du browser choisi par 67 % des internautes. Ils apprécient son ubiquité, sa rapidité et la possibilité de personnaliser l’expérience d’utilisation avec les extensions toujours plus nombreuses accessibles sur le Chrome Web Store.

Google est conscient que le succès de son produit doit beaucoup à tous ces plugins, c’est pourquoi la compagnie a publié une liste des extensions sorties cette année que vous ne devriez pas manquer. La généralisation du télétravail et des services dans le cloud ont changé la manière dont on utilise votre navigateur, et cela se reflète dans les extensions proposées cette année. Google les a réparties en plusieurs catégories.

Google met en avant onze extensions indispensables sur Chrome

Dans les extensions les plus remarquables de la section Productivité, on notera Tango, qui permet de documenter des procédures et d’automatiser les captures d’écran. Réaliser des tutos ou des guides n’a jamais été aussi instinctif et rapide. Composa AI utilise l’Intelligence artificielle pour vous faire des propositions d’autocomplétion ou de reformulation directement pendant que vous écrivez. Workona vous aidera à gérer et organiser vos onglets, tandis que CrXMouse vous permettra de faire avec une souris tout ce que vous deviez faire avec un clavier auparavant : ouvrir un onglet, revenir en arrière, ou même ouvrir l’un de vos sites préférés.

Chrome est également gâté en matière de vidéo et de jeu. RoPro est une extension pour les fans de Roblox. Elle leur permet de profiter de plusieurs dizaines d’améiorations pour leur jeu MMORPG favori. eJOY permet de regarder une vidéo avec des sous-titres en deux langues, une fonctionnalité très utile pour apprendre une l’anglais en regardant YouTube ou Netflix, par exemple.

Chrome jouit également de nombreuses extensions dans le domaine de l’éducation. Equatio permet de créer des « équations mathématiques, des formules et des questionnaires » de façon intuitive et sans code.

