Chrome 91 consomme moins de batterie et améliore le design des boutons

La nouvelle bêta de Chrome 91 est dès à présent disponible, et elle apporte quelques changements bienvenus. Elle apporte notamment des changements au niveau du design des boutons et des formulaires, mais permet également d’améliorer l’autonomie de votre smartphone.

Google a déployé Chrome 90 au début du mois, et le géant américain s’attaque désormais à Chrome 91, dont la bêta est déjà disponible sur mobile. Lorsque vous naviguez sur Internet depuis votre smartphone Android, vous avez dû remarquer que certains sites Web utilisent des boutons, des formulaires et des cases à cocher en HTML, et c’est précisément ce qui a été modifié par Google. En effet, ceux-ci sont désormais plus modernes et s’ingèrent mieux aux pages Web.

Le géant américain avait déjà redesigné ces éléments sur la version PC de Chrome, et le nouveau design sera disponible sur la version Chrome 91 une fois qu’elle sera déployée pour tous les utilisateurs. Sur Windows 10, Chrome 91 a également amélioré le copier-coller des fichiers et le design des formulaires.

Chrome 91 vous fait économiser encore plus de batterie

Un des principaux reproches que les internautes font à Chrome est probablement sa forte consommation énergétique. Google entend bien corriger ce problème avec Chrome 91, puisque les sites peuvent désormais recommander à votre navigateur de ralentir certains processus qui ne sont pas essentiels à votre expérience. Si vous acceptez, votre navigation pourrait s’avérer moins fluide, mais Chrome deviendrait alors moins énergivore.

Parmi les autres changements bienvenus, on peut noter que la recherche de texte sur les sites Web permet désormais de trouver du texte qui n’est pas directement affiché. Par conséquent, il sera possible de chercher du texte dans des menus déroulants sur certaines pages Web comme celles des FAQ.

Chrome 91 apporte également des changements à l’API WebOTP. Celle-ci permet aux sites Web d’obtenir des mots de passe à usage unique envoyés par SMS. Google permettra désormais à certains sites de lire directement le contenu de ces messages, afin que vous n’ayez pas à copier le code vous-même. Enfin, Google a amélioré l’API Gravity Sensor, qui permettra aux développeurs de rendre leurs jeux ou applications Web basées sur le mouvement plus précis.

Source : Android Police