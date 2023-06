Google Assistant cesse de fonctionner sur des millions d’objets connectés, et il ne reviendra pas

Google a mis fin à la fonctionnalité Conversational Action qui permettait aux objets connectés de comprendre les commandes vocales en provenance de Google Assistant.

L'API Conversational Actions de Google ne fonctionne plus depuis quelques jours maintenant. Dès l’été dernier, la firme avait annoncé que l’accès à cette fonctionnalité serait coupé à compter du 13 juin 2023. C’est sans bruit que les objets connectés non compatibles Android ont cessé de fonctionner avec l’assistant vocal. Pour certains utilisateurs, ce fut une très mauvaise surprise, comme en atteste le témoignage du fondateur d’Android Police. Il déclare sur Twitter : « la fonctionnalité Google Home/Assistant a été supprimée le 13 juin et n’a pas été remplacée par quoi que ce soit, elle a simplement cessé de fonctionner, et je ne peux plus contrôler mes lumières, mes serrures et mon alarme par la voix ».

Il y a peu de chances que ces objets connectés redeviennent un jour compatibles avec Google Home. Les produits en question sont souvent conçus par des petites entreprises qui n’ont ni le budget ni la volonté de modifier leur intégration actuelle. En d’autres termes, leur application est exclue du système si elle n’est pas compatible Android. C’est ce qui est en train d’arriver à des milliers d’appareils.

Des millions d’objets connectés ne reçoivent plus les commandes de Google Assistant

Les compagnies fabriquant des objets connectés tels que des ampoules, thermostats et autres commandes de porte de garage proposent fréquemment un service en ligne, Alarm.com, par exemple, par lequel passaient les requêtes de l’API Conversational Actions. En forçant les compagnies à utiliser les App Actions, Google les oblige aussi à proposer une application Android ou Google Home.

De nombreux utilisateurs se sont retournés vers les fabricants d’objets connectés pour se plaindre de la situation. Il y a peu de chances pour que leur appareil récupère un jour la commande vocale. Plutôt que de promettre une mise à jour logicielle, les compagnies préfèrent orienter les consommateurs vers les assistants intelligents concurrents, tels qu’Alexa ou Siri.