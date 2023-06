Google Home vous permet de contrôler vos accessoires connectés depuis un PC

Google met à jour l’application web de Home. La nouvelle version permet d’accéder aux actions automatiques depuis un navigateur web. Cela permet de contrôler à distance les accessoires domotiques connectés en plus des caméras. L’interface web ne permet pas de modifier les routines déjà créées. Google Home profite de cette mise à jour pour adopter un nouveau design pour l’accès aux caméras connectées.

Équivalent du HomeKit d’Apple, Google Home est un écosystème domotique complet qui permet de rendre sa maison plus interactive. La firme de Mountain View s’appuie fortement sur Android et ses déclinaisons, ainsi que sur les acquis de Nest, pour développer un environnement complet où vous retrouvez des centaines de produits que vous pouvez contrôler depuis votre télévision, votre tablette, votre Nest Hub ou votre smartphone Android.

Régulièrement, Google déploie des mises à jour de l’environnement Home, notamment de l’application mobile. Nous avons rapporté dans nos colonnes l’arrivée des commandes rapides sur l’écran de verrouillage d’un smartphone, la compatibilité de l’environnement Home et Nest avec le standard Matter, ou encore la mise à jour de l’application Home pour les smartwatches sous wearOS pour accéder plus simplement aux objets connectés. Et Google continue d’enrichir les fonctionnalités de Home, mais cela ne concerne ni Android, ni sur Android TV, ni sur wearOS.

Les actions automatiques de Google Home sont accessibles depuis le web

Cette nouvelle mise à jour, accessible uniquement en beta et aux États-Unis dans un premier temps, concerne l’application web de Google Home, accessible avec n’importe quel navigateur (mais Chrome est plus pratique puisqu’il utilise votre compte Google) depuis l’adresse home.google.com. La nouvelle version de l’appli web de Home permet d’accéder aux actions automatiques que vous avez configurées précédemment. Allumer les lumières ou le chauffage. Activer un programme d’un aspirateur robot. Etc.

Comme il s’agit d’une beta, il y a encore quelques restrictions. Vous ne pouvez notamment pas modifier une action automatique depuis l’interface web. Pour cela, vous devez repasser sur l’application mobile pour créer et retoucher une routine. Il n’y a en revanche aucune contrainte sur le type d’appareil que vous pouvez contrôler.

Autre amélioration apportée à l’appli web de Home, l’interface pour accéder à vos caméras connectées est améliorée. Toutes les caméras sont accessibles depuis un onglet spécifique, séparé de l’onglet automatisation, et les boutons sont arrondis et modernisés. Si vous pouvez accéder au flux vidéo en direct de vos caméras, vous ne pouvez toujours pas parler et écouter en direct. Mais cette fonction pourrait être poussée prochainement.

