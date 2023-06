Firefox 114 : la mise à jour est centrée sur la sécurité, découvrez toutes les nouveautés

Mozilla a déployé Firefox 114. Bien que cette mise à jour n'introduise pas de fonctionnalités majeures, elle apporte plusieurs améliorations et corrections notables pour améliorer l'expérience de navigation des utilisateurs.

Quelques semaines après avoir déployé Firefox 113, Mozilla vient de mettre à jour son navigateur Internet vers la version 114. Un ajout notable est la nouvelle interface utilisateur (UI) qui permet aux utilisateurs de gérer la liste d'exceptions DNS over HTTPS.

Alors que les versions précédentes supportaient cette fonctionnalité de protection de la vie privée, Firefox 114 fournit de nouveaux paramètres dans le panneau Confidentialité et Sécurité, facilitant l'ajout de sites à la liste d'exceptions. Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs préférences de navigation et d'améliorer leur vie privée en ligne.

Firefox se veut plus sécurisé grâce à sa version 114

Une autre amélioration significative de Firefox 114 est la prise en charge des authentificateurs FIDO2/WebAuthn par USB sur Windows, macOS et Linux. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'utiliser des méthodes d'authentification avancées avec du matériel compatible. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter la définition d'un code PIN sur l'authentificateur pour une sécurité accrue. En adoptant FIDO2/WebAuthn, Firefox améliore les options de sécurité pour les utilisateurs sur plusieurs plateformes.

Pour les utilisateurs qui ont une grande collection de signets, Firefox 114 introduit la possibilité de rechercher des signets directement à partir du menu Signets. En personnalisant leur barre d'outils et en ajoutant le bouton du menu Signets, les utilisateurs peuvent accéder facilement à cette fonctionnalité. Il convient de noter que cette fonctionnalité lance simplement une recherche dans la barre d'URL/d'adresse, qui offrait déjà une fonctionnalité de recherche de signets. Toutefois, cet ajout offre un raccourci pratique dans l'interface du navigateur.

En outre, la mise à jour introduit l'option de recherche dans l'historique de navigation en sélectionnant la fonction Rechercher dans l'historique à partir des boutons de menu Historique, Bibliothèque ou Application. Cela permet aux utilisateurs de trouver rapidement des éléments spécifiques dans leur historique de navigation local, directement à partir de la barre d'URL/d'adresse.

Firefox 114 permet aussi aux utilisateurs de réorganiser les extensions listées dans le menu des boutons de la barre d'outils des extensions. En cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant les options “déplacer vers le haut” ou “déplacer vers le bas”, les utilisateurs peuvent personnaliser l'ordre de leurs extensions en fonction de leurs préférences, offrant ainsi un meilleur contrôle et une plus grande personnalisation.