Elon Musk ne touchera pas 55 milliards de dollars de bonus, Tesla et SpaceX en danger ?

Le milliardaire Elon Musk se voit refuser une compensation de 55 milliards de dollars en provenance de Tesla. Il comptait sur cet argent pour continuer à investir dans ses sociétés qui se retrouvent dans une situation délicate.

Elon Musk attendait depuis 2018 de toucher la somme de 55 milliards de dollars en provenance de sa société Tesla, mais la juge Kathaleen St. J. McCormick de l'état du Delaware en a décidé autrement. Pour comprendre cette histoire, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière. En 2018 donc, le milliardaire est accusé de fraude par la SEC, le gendarme de la Bourse de New-York. Afin d'éviter une sanction plus lourde, il accepte un accord stipulant qu'il doit quitter la présidence de Tesla et payer 20 millions de dollars d'amende. En revanche, il en reste le directeur général et siège toujours au conseil d'administration.

La même année, il négocie une rémunération astronomique sous la forme d'un bonus. Étalé sur 10 ans, le plan prévoit qu'Elon Musk touche 1 % d'actions Telsa chaque fois que ces dernières et le chiffre d'affaire de l'entreprise atteignent un certain seuil fixé préalablement. En contrepartie, Musk ne reçoit aucun salaire. L'accord peut en théorie lui faire gagner 55,8 milliards de dollars. Sauf que des actionnaires estiment qu'il est totalement démesuré et appellent à la démission de l'entrepreneur. Une plainte est également déposée par Richard Tornetta, l'un des actionnaires.

Une juge refuse qu'Elon Musk touche 55 milliards de dollars de bonus, l'avenir de ses sociétés est incertain

Pour les avocats de Tornetta, les membres du conseil d’administration n’ont pas fait preuve d’indépendance lorsqu’ils ont élaboré le programme de rémunération d'Elon Musk, et lui ont permis d'en adapter les détails à son goût. Des accusations finalement retenues par la juge McCormick. Elle note qu'Elon Musk a reconnu qu'en résumé, il “négociait avec [lui-même]”. De plus, “l’omission la plus frappante du processus est l’absence de toute preuve de négociations contradictoires entre le conseil d’administration et Musk concernant le montant de la subvention”.

Elon Musk comptait sur les 55 milliards de dollars pour continuer à investir dans ses sociétés, notamment SpaceX, mais aussi Tesla, dont il aimerait récupérer un peu plus de parts pour assurer ses arrières. “Je ne veux pas la contrôler, mais si j’ai si peu d’influence sur l’entreprise à ce stade, je pourrais être évincé par une société de conseil aux actionnaires quelconque”. Le milliardaire peut faire appel de la décision, ou bien patienter le temps que le conseil d'administration de Tesla élabore un autre arrangement. En attendant, l'avenir des boîtes de Musk est en suspens.

Source : Bloomberg