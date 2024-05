Vivons-nous à l’intérieur d’un vaste « trou » dans l’univers ? C’est ce que croient ces scientifiques

La Voie lactée n'est qu'une tache parmi des milliards d'autres dispersées dans la vaste étendue de l'univers. Pourtant, au fur et à mesure que les astronomes scrutent notre voisinage galactique, une révélation troublante se fait jour : nous sommes peut-être dans l'œil d'une immense tempête cosmique, un vide particulier qui défie les lois fondamentales régissant notre cosmos.

Pendant des décennies, les cosmologistes ont adhéré au principe cosmologique, une théorie fondamentale qui affirme que la matière dans l'univers devrait être uniformément répartie sur les plus grandes échelles. Ce principe a permis aux scientifiques d'appliquer les mêmes lois physiques aux objets proches et lointains, brossant ainsi le tableau cohérent d'un univers régi par des règles universelles.

Cependant, de plus en plus d'indices suggèrent que nous habitons une région de l'espace où la distribution de la matière est tout sauf uniforme. Nous pourrions plutôt nous trouver nichés dans un vide cosmique, une vaste étendue de vide relatif s'étendant sur une distance étonnante de deux milliards d'années-lumière. « Il est désormais évident que nous nous trouvons dans une sous-densité importante », déclare Indranil Banik, chercheur postdoctoral à l'université de St. Andrews et coauteur d'une étude récente explorant ce vide énigmatique. « Quelques personnes s'y opposent encore dans une certaine mesure. Par exemple, certains ont affirmé à juste titre qu'un tel vide ne devrait pas exister dans le modèle standard, ce qui est vrai. Malheureusement, cela ne prouve pas qu'il n'existe pas ».

Lire également – Un déchet de l’espace peut s’écraser dans votre salon à tout moment, la preuve en images

La Terre se trouverait dans un vide cosmique

Baptisée « vide KBC », cette cavité gargantuesque n'est pas entièrement dépourvue de matière, puisque après tout, elle abrite la Terre. Toutefois, si les calculs de Banik et de ses collègues sont exacts, le vide serait environ 20 % moins dense que le cosmos environnant, un déficit important qui remet en question notre compréhension fondamentale de l'évolution de l'univers.

L'existence d'un tel vide n'est pas une simple curiosité ; elle a de profondes implications pour les lois de la cosmologie qui régissent l'expansion de l'univers. Les astronomes s'appuient sur une valeur connue sous le nom de constante d'Hubble pour décrire la vitesse d'expansion du cosmos. Selon les théories actuelles, cette constante devrait être uniforme dans tout l'univers.

Pourtant, les mouvements des galaxies proches et des étoiles dans le vide présentent un paradoxe qui laisse perplexe : elles semblent s'éloigner de nous à une vitesse supérieure à celle prévue par la constante d'Hubble. Cette divergence, appelée « tension d'Hubble », suscite des débats et soulève des questions sur la validité de nos modèles cosmologiques.

Lire également – Réchauffement climatique : ce groupe veut lancer un pare-soleil géant dans l’espace pour sauver la Terre

Ce vide cosmique pourrait remettre en question nos connaissances

Banik et son équipe proposent que le vide lui-même soit la clé de la résolution de cette énigme. Selon leur théorie, les régions à haute densité situées au-delà des frontières du vide exercent une attraction gravitationnelle plus forte, ce qui pousse les galaxies et les étoiles situées dans le vide à accélérer vers l'extérieur à un rythme accéléré. Cet écoulement pourrait expliquer les valeurs élevées de la constante d'Hubble observées dans notre voisinage cosmique local.

Keating, cosmologiste et professeur de physique à l'université de Californie à San Diego, note que les implications de la théorie du vide ne sont pas encore totalement comprises. Si le vide local n'est pas représentatif de l'ensemble du cosmos, il se peut que cette théorie n'apporte qu'une solution locale et non globale, ce qui ne permettrait pas de « résoudre » la tension d'Hubble. En outre, la dépendance de l'étude à l'égard de modèles de vide spécifiques et de leurs limites inhérentes signifie que les résultats, bien que convaincants, ne constituent pas une preuve définitive de l'existence du vide ou de sa capacité à résoudre la tension d'Hubble.

L'existence de cette bizarrerie cosmique, si elle est confirmée, nécessiterait une réévaluation de nos modèles cosmologiques actuels, ce qui pourrait entraîner une réécriture des lois fondamentales qui régissent le comportement de l'univers. Bien que d'autres explications aient été proposées, comme la théorie de l'énergie noire primitive, Banik soutient qu'elles sont en contradiction avec certaines vérités observationnelles, comme l'âge des étoiles anciennes.