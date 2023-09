Google abandonne son Pixel 4a, c’en est fini des mises à jour de sécurité

C’est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs du Pixel 4a qui est arrivée cette semaine. Google n’a pas déployé la dernière mise à jour de sécurité sur le smartphone, signant la fin du support logiciel pour ce dernier. Le smartphone est sorti il y a 3 ans.

Hier, Google a déployé la mise à jour de sécurité de septembre sur ses smartphones Pixel compatibles — d’ailleurs avec plusieurs jours de retard sur son planning habituel. Cette update est loin d’être anodine, puisqu’elle nous a notamment appris qu’Android 14 n’était pas encore au programme, et qu’il faudra certainement attendre le mois prochain avant de voir le système d’exploitation débarquer sur nos appareils.

Mais ce n’est pas la seule information importante à retenir. En effet, en regardant de plus près la liste des smartphones qui reçoivent la mise à jour, on constate un absent à l’appel : le Pixel 4a. Pourtant, son successeur direct, le Pixel 4a 5G, est quant à lui bel et bien présent. La raison est simple : la version standard est sortie seulement un mois avant avant la version 5 G. Un mois suffisant pour avoir dépassé la durée du support logiciel offerte par Google.

Le Pixel 4a n’est désormais plus pris en charge par Google

En effet, la durée de support du Pixel 4a était de 3 ans, durée qui est arrivée à terme le mois dernier. L’abandon du smartphone n’est toutefois pas une surprise pour tous ceux qui s’intéressent de près à l’actualité d’Android, puisque ce dernier n’apparaissait déjà pas dans la liste des smartphones compatibles avec Android 14. On notera par ailleurs que la variante 5G a encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle figure bien sur la fameuse liste.

Gageons cependant que cette nouvelle ne mettra pas beaucoup d’utilisateurs sur le carreau. En effet, le smartphone a souffert d’une sortie étrange, juste avant sa version 5G donc, mais aussi quelques semaines avant l’arrivée du Pixel 5 sur le marché, qui a probablement séduit plus d’adeptes, de par son prix attractif et sa fiche technique nécessairement plus alléchante.