Les Google Pixel ont enfin droit à leur mise à jour de septembre, mais sans Android 14

Il semblerait que Google ait confirmé malgré lui les rumeurs sur le report d’Android 14 pour le mois d’octobre. Alors que la mise à jour de septembre se faisait attendre depuis plusieurs semaines sur ses Pixel, celle-ci vient finalement d’arriver… mais toujours sur Android 13. On se dirige donc de plus en plus vers un déploiement début octobre.

C’est la grande question que les utilisateurs d’Android se posent ce mois-ci. Quand Google prévoit-il de déployer Android 14, la prochaine grande mise à jour ? En effet, traditionnellement, celle-ci arrive aux alentours de la rentrée, soit entre fin août et début septembre. Mais cette année, la firme de Mountain View semble avoir pris un peu de retard sur le développement, car toujours pas de mise à jour en vue.

Début septembre d’ailleurs, la rumeur selon laquelle Google aurait repoussé la date de sortie de son système d’exploitation commence à circuler. Une nouvelle date est alors annoncée officieusement : le 4 octobre. Mais certains espéraient encore voir débarquer Android 14 avec la mise à jour de septembre sur les Pixel. Ce ne sera finalement pas le cas.

Le déploiement d’Android 14 en octobre se précise

En voilà une autre mise à jour qui s’est fait attendre. Généralement, Google déploie ses mises à jour mensuelles le premier lundi du mois sur ses smartphones. Il aura donc fallu attendre plusieurs semaines pour que celle-ci soit disponible, d’ailleurs une semaine plus tard que le dernier correctif de sécurité des Pixel Watch. Bien sûr, Android 14 n’est pas au programme de cette mise à jour.

À la place, on retrouve les habituels correctifs de sécurité et autres améliorations des performances. Google indique d’ailleurs qu’une faille critique a été refermée, on vous conseille donc de ne pas tarder pour installer le patch. Ce dernier est disponible pour tous les smartphones de la gamme à compter du Pixel 4a 5G, ainsi que les Pixel Tablet et Pixel Fold.

Pour ce qui est d’Android 14, tout porte désormais à croire que la date du 4 octobre est la bonne. Il y a fort à parier que Google profitera du lancement du Pixel 8 pour annoncer la nouvelle. Encore un peu de patience.

Source : Android Headlines