Google Pixel 4a 5G : il réussit à augmenter l’autonomie du smartphone de 20%, voici comment

Un propriétaire d’un Pixel 4a 5G qui n’a pas froid aux yeux est parvenu à augmenter significativement l’autonomie de son smartphone d’une manière assez peu conventionnelle, on vous explique.

Le Pixel 4a 5G n’est plus un smartphone tout récent, celui-ci étant sorti à la fin de l’année 2020. Certains propriétaires cherchent donc à remplacer la batterie de 3885 mAh de l’appareil pour lutter contre sa dégradation, mais un utilisateur a voulu tenter une expérience assez intéressante.

Plutôt que d’utiliser une nouvelle batterie de Pixel 4a 5G, un utilisateur de Reddit, u/fakesky, a eu une bien meilleure idée qui paraissait à première vue assez surprenante. En effet, ce dernier s’est procuré un Pixel 5a dans l’espoir d’utiliser sa batterie, mais celle-ci a une capacité bien plus importante de 4680 mAh. Alors que tout porte à croire que l’accumulateur ne rentrerait jamais dans le Pixel 4a 5G, l’expérience a finalement été un succès.

Il utilise une batterie plus grosse sur son Pixel 4a 5G

Le propriétaire du smartphone de Google a remarqué que la batterie du Pixel 5a s'est avérée être 4,5 mm plus haute, 0,4 mm plus épaisse et 1,4 mm moins large que l’accumulateur du Pixel 4a. Les dimensions étaient assez proches pour lui permettre de l’utiliser dans le Pixel 4a 5G après quelques ajustements.

Le modder a notamment déplacé le système de gestion de la batterie, une minuscule carte qui se connecte à la batterie, sur le côté gauche. Ce changement lui a permis de faire rentrer la batterie dans son smartphone, mais l’ajustement reste imparfait. Il note un léger renflement à l’arrière à cause du demi-millimètre supplémentaire d’épaisseur, mais affirme qu’il est visuellement imperceptible.

En optant pour une batterie de Pixel 5a, le propriétaire du Pixel 4a 5G a donc bénéficié d’une augmentation de l’autonomie de près de 20 %, ce qui est colossal. Il reste à savoir si la batterie va ou non supporter son nouvel environnement, mais l’internaute semble s’être assuré de prévenir une potentielle explosion. « J'ai éliminé tous les points de défaillance potentiels en cas d'expansion, à savoir l'autocollant NFC à l'arrière, qui rase un peu moins d'un millimètre et qui est un conducteur potentiel, le côté gauche de la batterie où se trouve maintenant le BMS a une quantité confortable d'isolation et d'espace pour l'expansion aussi ».