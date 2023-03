Google s’aligne sur Apple et offre un VPN à ses abonnés One

Les abonnés à Google One bénéficient aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité, qui rendra leurs connexions plus sécurisées. Le service VPN by Google One, inclus dans les forfaits 2 To, est désormais étendu à tous les forfaits.

Depuis l’arrivée de Google One chez nous, le service de stockage dans le cloud qui remplaçait Google Drive offrait à certains de ses abonnés un VPN. Pour y avoir accès, ceux-ci devraient être abonnés à l’offre « Premium » à 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an, qui vous donne notamment droit à vous et à 5 autres personnes à 2 To de stockage.

Le VPN de Google One est conçu pour masquer l'adresse IP d'un utilisateur, empêchant ainsi les sites et les applications de collecter ces informations à des fins de géolocalisation et de suivi de l'activité sur le web. Il offre également une protection contre les pirates et les opérateurs de réseau, comme n'importe quel autre VPN, et va désormais être utilisable par l’intégralité des abonnés au service.

Google étend son service VPN à tous les abonnés One

Google a annoncé que son VPN serait désormais offert sur tous ses forfaits, y compris les « Basic » et « Standard », proposés respectivement à 1,99 et 2,99 euros par mois pour 100 Go ou 200 Go de stockage. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour tous les abonnés au service de Google, surtout que ce VPN est récemment arrivé sur Mac, PC et les smartphones.

En déployant plus largement son service de VPN, Google s’aligne donc enfin sur Apple, qui propose lui aussi cette fonctionnalité sur ses abonnements iCloud+. Pour rappel, ces derniers offrent également 50 Go, 200 Go ou 2 To de stockage, selon le forfait choisi.

Le service fonctionne pour les membres de Google One en Autriche, en Australie, en Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Islande, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Corée du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Google introduit également une nouvelle fonctionnalité appelée “dark web report” pour les membres de Google One sur tous les abonnements aux États-Unis, afin d'aider les utilisateurs à surveiller leurs informations personnelles sur le dark web. Ce rapport vous permet de rechercher sur le “dark web” des informations personnelles susceptibles d'avoir été divulguées à la suite de diverses failles de sécurité en ligne. L'usurpation d'identité en ligne due à des informations volées de la sorte est un problème croissant qui, selon Google, affecte “des millions de personnes” chaque année.