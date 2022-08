OneDrive s’offre une nouvelle interface pour célébrer ses 15 ans

OneDrive fête ses 15 ans ! Et comme cadeau d'anniversaire, Microsoft lui offre une mise à jour bienvenue pour moderniser son interface, gagner en fonctionnalités et mieux s'intégrer à l'écosystème des services de Microsoft.

C'est en août 2007 que Microsoft lançait la première version de OneDrive, son service de stockage dans le cloud. A l'occasion des 15 ans de la plateforme, l'entreprise annonce une refonte majeure, entre changements d'interface et intégration de nouvelles fonctionnalités.

OneDrive va bénéficier d'une nouvelle page d'accueil, baptisée OneDrive Home. Il s'agit d'un tableau de bord qui devrait s'avérer plus pratique que l'onglet de fichiers pour retrouver rapidement le contenu qui nous intéresse. L'objectif est de se replonger dans ses projets d'une manière plus fluide que ce qui était proposé jusqu'à présent.

Une interface mieux pensée, des interactions plus fluides avec Microsoft Teams

OneDrive Home va afficher les fichiers les plus récemment ouverts et les fichiers qu'il estime être les plus pertinents pour l'utilisateur. Des informations sur les mises à jour d'activité seront également mises en avant pour nous aider à choisir ce qui doit être priorisé. La nouvelle interface dispose de boutons situés en haut de la liste des fichiers récents, qui permettent de filtrer par type de fichier (.docx, .pptx, .xlsx et .pdf).

Microsoft annonce par ailleurs l'arrivée de nouveaux outils de collaboration, tels que les fils de discussion, les mentions, la collaboration en temps réel et les modifications en surbrillance. Une colonne Activité a été ajoutée pour être tenu au courant en un même endroit des modifications et des commentaires les plus récents sur les documents partagés. Cela permet de suivre le travail de ses collaborateurs plus simplement et sans devoir passer par un service de gestion des tâches tiers. Cette colonne Activité apparaît de plus dans l'onglet Mes fichiers.

Le nouveau OneDrive se fond par ailleurs mieux dans l'écosystème Microsoft 365, et notamment avec Microsoft Teams. La firme de Redmond a fait en sorte de rendre l'expérience plus cohérente et homogène entre ses plateformes. La copie ou le transfert de fichiers, l'ajout de raccourcis à OneDrive à partir de Teams (ou SharePoint), l'accès aux fichiers depuis Teams… toutes ces actions entraînent une synchronisation automatique et immédiate entre les services et deviennent plus efficaces.

