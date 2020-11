PS5 : Sony recommande ces réglages pour profiter de toutes les nouveautés

La chaîne officielle PlayStation Support vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle Sony explique comment paramétrer la console et ses accessoires pour profiter de toutes les dernières nouveautés, comme le retour haptique, le son 3D et les gâchettes adaptatives.

A mesure que la sortie de la PS5 se rapproche, Sony publie de plus en plus de contenus officiels. La dernière vidéo en date a été repérée sur la chaîne YouTube PlayStation Support. Sony explique vouloir apprendre à ses clients à “régler les paramètres de votre console PlayStation 5 pour améliorer votre expérience grâce à de nouvelles fonctionnalités telles le retour haptique, les gâchettes adaptives, l'audio 3D et plus encore !”.

De quoi redécouvrir l'interface de la PS5 que l'on a déjà aperçue dans d'autres vidéos. Et offrir quelque chose à se mettre sous la dent aux joueurs qui attendent leur PlayStation 5 avec le plus d'impatience.

PS5 : voici les paramètres recommandés par Sony pour profiter au mieux de la console

La première recommandation de Sony est d'activer 3D Audio : “3D Audio est nouvelle fonctionnalité innovante dont vous pouvez profiter au travers d'écouteurs. Pour l'utiliser, assurez-vous de connecter vos écouteurs à votre manette ou à la console”, explique Sony qui ne précise pas si ces écouteurs doivent être un accessoire Sony spécifique ou les écouteurs de n'importe quelle marque. L'immersion 3D peut par ailleurs être ajustée dans le menu Profils 3D Audio.

L'utilisateur dispose ainsi de 5 niveaux qu'il peut choisir en fonction de ses préférences – qui délivreront, donc, plus ou moins de spatialisation du son. Vient ensuite le retour haptique, ces vibrations haute résolution de la manette DualSense pour renforcer l'immersion dans les jeux – et de la résistance des gâchettes adaptatives. Là encore tout est configurable, avec trois niveaux d'intensité (et la possibilité de les désactiver).

Enfin on apprend que la PS5 dispose d'options avancées d'économie d'énergie. Dans les menus on découvre trois modes : Expérience Optimisée, Utilisation Faible consommation ou Personnalisé. Le mode économie d'énergie vise à faire drastiquement baisser la consommation d'énergie en dessous de 0.5W en désactivant certaines fonctionnalités comme les mises à jour ou la recharge des manettes en veille.

Le mode optimisé applique automatiquement les dernières mises à jour dès que disponibles. La console s'allume à distance via l'application PlayStation ou le Remote Play. Et les manettes continuent de se charger même lorsque la console entre en veille. La vidéo dévoile d'autres détails sur l'interface que l'on vous propose de découvrir :