God of War Ragnarok dévoile son armada d’options d’accessibilité

God of War Ragnarok n'a toujours pas de date de sortie officielle, bien que le retour de Kratos reste fixé en 2022. En attendant de donner plus de précisions sur ce point, les développeurs de Santa Monica Studio viennent de dévoiler l'armada d'options d'accessibilité que proposera le jeu. Au total, les joueurs auront plus d'une soixantaine d'options à leur disposition.

God of War Ragnarok fait partie des exclusivités PS5 et PS4 les plus attendues de l'année. Malheureusement et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Sony et Santa Monica Studio n'ont toujours pas donné de date de sortie précise. Le constructeur a toutefois confirmé que le lancement était toujours prévu en 2022, signe que le développement poursuit son cours sans accroc.

En ce jeudi 19 mai 2022 et à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité, les équipes du studio californien viennent de dévoiler le panel complet d'options accessibilité qui sera proposé par le jeu. Et autant dire qu'il s'agit d'une armada, avec plus de soixante options différentes au compteur. Une excellente chose, à l'heure où encore trop peu de studios intègrent ces fonctionnalités, essentielles pour les joueurs et joueuses atteints de certains handicaps ou pathologies.

God of War Ragnarok fera la part belle à l'accessibilité

En premier lieu, le titre reprendra toutes les options d'accessibilité présentes sur le portage PC du premier God of War. Dans le détail, on retrouvera notamment :

la possibilité d'activer ou non le sprint automatique

le point persistant, qui permet de garder le réticule de visée constamment activé

Maintien/Activation de la posture de visée

Maintien/Activation de la posture de bouclier

En plus de ces options déjà existantes, God of War Ragnarok va donc proposer de nombreuses fonctionnalités inédites, dans l'optique de répondre aux besoins d'un maximum de joueurs. On retiendra pêle-mêle de multiples options du côté des sous-titres, avec la possibilité d'augmenter leur taille, de changer leur couleur, d'afficher le nom des locuteurs, ou encore des descriptifs de l'ambiance sonore en jeu comme durant les cinématiques.

La taille des textes et des icônes pourront également être modifiées, tandis que les joueurs pourront profiter de nombreuses configurations différentes des touches de la manette. Vous serez également libre d'attribuer les touches comme vous l'entendez, si vous souhaitez par exemple utiliser le pavé tactile.

Un mode de contraste élevé sera également de la partie et il permettra d'appliquer une couleur spécifique aux objets, aux personnages ou aux ennemis. On notera ensuite la présence d'une aide à la navigation, au déplacement (pour automatiser les sauts ou l'escalade notamment) ainsi que des indices audio pour chaque interaction à l'écran. “Nous sommes déterminés à améliorer l'accessibilité et la personnalisation pour tous nos joueurs”, assure Santa Monica Studio.