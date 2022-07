God of War Ragnarök : les scalpers revendent déjà les éditions spéciales deux fois plus cher

Qui a dit que les scalpers ne s’attaquaient qu’aux cartes graphiques et aux consoles de jeu ? Alors que les précommandes pour God of War Ragnarök ont été ouvertes le 15 juillet dernier, les stocks pour l’édition la plus ont déjà été dévalisé. Sur les sites de revente, on la trouve à deux fois son prix de base.

Vendredi dernier, Sony a lancé les précommandes pour le jeu le plus attendu de cette fin d’année : God of War Ragnarök. Bien entendu, la firme a conscience du succès à venir pour le prochain titre de Santa Monica et a donc préparé toute une armada d’éditions spéciales, dont la plus chère s’achète pour la modique somme de 230 livres sterling au Royaume-Uni.

Intitulée Jötnar, cette édition ajoute de nombreux objets collector au jeu, comme un vinyle de la BO, l’anneau légendaire de Draupnir ou encore une réplique du marteau Mjölnir. Bien que celle-ci s’adresse clairement aux plus grands fans de la saga de la mythologie nordique, il n’a pas fallu longtemps avant que le stock disponible soit dévalisé. Les joueurs se sont jetés dessus donc, mais aussi… les scalpers.

L’édition Jötnar de God of War Ragnaröik se revend 500 euros sur eBay

En effet, ces derniers n’ont pas disparu avec la fin (du moins, l’apaisement) de la pénurie de composants. Il suffit de jeter un œil sur la version britannique d’eBay pour comprendre que ces derniers ont opéré une razzia sur l’édition Jötnar. Celle-ci est d’ores et déjà en vente à des prix allant le plus souvent jusqu’au double de son prix initial. 300, 350, 530 et même 550 livre sterling, voilà ce que les retardataires doivent dépenser pour mettre la main sur cette fameuse édition.

Aux États-Unis, la situation n’est guère meilleure. L’édition Jötnar se trouve facilement aux alentours de 400 dollars, tandis que certains n’hésitent pas à la proposer pour plus de 500 dollars. Voici donc une nouvelle preuve que le prochain God of War est attendu de pied ferme par les fans, dont certains sont prêts à dépenser de telle somme pour se le procurer. Pour les autres, ils pourront attendre la sortie officielle le 9 novembre prochain.

