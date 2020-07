General Motors tease son Hummer 100% électrique, futur concurrent du Tesla Cybertruck

L'emblématique Hummer de General Motors est de retour dans une version 100% électrique : le GMC Hummer EV. Dans une vidéo publiée le 29 juillet, le constructeur dévoile de nouvelles images du véhicule qui viendra se frotter au Tesla Cybertruck sur le segment haut de gamme des pick-ups électriques.

10 ans après la mort de la marque Hummer, General Motors signe la renaissance de ses célèbres SUV aux allures militaires. Annoncé en janvier dernier, le nouveau GMC Hummer EV devait initialement être dévoilé en mai. Mais la pandémie du Covid-19 a contrait le constructeur à repousser la présentation officielle. On sait désormais quand — à peu près — le véhicule sera présenté et quand il entrera en précommande pour les plus fortunés qui souhaiteraient mettre la main sur l’un des premiers modèles de série.

General Motors vient de publier une vidéo qui tease la présentation du GMC Hummer EV pour le quatrième trimestre de 2020. Les réservations seront lancées dans la foulée. Deux versions seront mises en vente : un modèle pick-up ainsi qu’une déclinaison SUV. Évidement, on ignore encore combien coûtera le nouveau Hummer électrique dont le Tesla Cybertruck sera l’un des concurrents phares.

GMC Hummer EV : 1000 chevaux et une recharge ultra-rapide

Dans la nouvelle vidéo, on aperçoit un prototype du Hummer électrique en plein assemblage dans l’une des usines de General Motors. Il s’agit de la version pick-up dont la structure d’ensemble se dévoile en attendant de découvrir le véhicule en intégralité cet automne. On en sait encore très peu sur ses caractéristiques, si ce n’est qu’il embarquera jusqu’à trois moteurs d’une puissance combinée de 1000 chevaux, soit 200 de plus que la version tri-moteur du Cybertruck de Tesla.

Plusieurs autres caractéristiques techniques ont été dévoilées dans la vidéo : un couple moteur de 15 590 Nm, une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes, une recharge ultra-rapide, ou encore une batterie ultium signée par GM ayant une durée de vie quasi-illimitée. On ignore toutefois sa puissance et son autonomie, mais si on s’en tient aux caractéristiques annoncées par General Motors pour sa nouvelle batterie il y a quelques mois, la puissance maximale sera de 200 kWh pour une autonomie d’environ 650 km.

Enfin, si les nouveaux Hummer électriques pourront être réservés avant fin 2020, le constructeur a annoncé qu’il ne sortiront pas avant l’automne 2021. Surprise, le Tesla Cybertruck est aussi attendu à la même période.

Source : The Verge