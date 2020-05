General Motors confirme l’arrivée d’une batterie Ultium dont la durée de vie est quasi-illimitée

General Motors confirme l’arrivée d’une batterie Ultium dotée d’une durée de vie quasi-illimitée. Développée en partenariat avec le groupe coréen LG Chem, cette batterie pourrait afficher une durée de vie de 1,6 millions de kilomètres. Cette batterie est composée d’un nouveau cocktail, bien plus pauvre en cobalt.

Tandis que Ford vient de déposer un brevet pour une couverture solaire pour recharger ses voitures électriques, General Motors a dévoilé ce vendredi 22 mai ses travaux sur les batteries. Lors d’une conférence organisée pour les investisseurs du groupe, le vice-président du groupe General Motors Doug Parks a surpris l’audience avec une annonce de taille.

General Motors, en collaboration avec le groupe coréen LG Chem, développe actuellement une batterie révolutionnaire dotée d’une durée de vie de 1,6 million de kilomètres. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est bientôt prête. D’après le patron, plusieurs équipes travaillent d’arrache-pied sur le projet depuis plusieurs mois, et explorent en parallèle d’autres pistes comme la charge ultra-rapide, les électrolytes à l’état solide ou encore les électrodes sans cobalt.

Pour rappel, en début mars 2020 General Motors présentait la batterie haute capacité Ultium, une batterie avec 200 kWh de puissance pour une autonomie de 650 kilomètres. Ce nouveau projet de recherche et développement s’appuie sur cette technologie. Son principal attrait est d’afficher une teneur faible en cobalt grâce à une nouvelle chimie : le cocktail NCMA, pour Nickel-Cobalt-Manganèse-Aluminium. Cette formule vient remplacer le NCM (Nickel-Cobalt-Manganèse), qui présente une quantité de cobalt bien plus élevée.

À lire également : Voiture électrique – l’UE veut lever la TVA pour booster les ventes

Réduire la quantité de cobalt coûte que coûte

Or, le cobalt est un minerai utilisé massivement dans la composition de nos batteries, et son extraction est extrêmement polluante et coûteuse. Voilà pourquoi ce nouveau cocktail est essentiel aux yeux de GM. L’objectif est simple, développer des batteries plus endurantes et plus écologiques. GM et LG Chem ont décidé de mutualiser leurs technologies et savoir-faire via une joint-venture, une co-entreprise.

Pour célébrer cette association, les deux entreprises ont lancé la construction d’une usine située à Lordstown dans l’état de l’Ohio aux Etats-Unis. Ces batteries nouvelle génération seront justement produites dans cette structure. Selon CNN, ce site aurait coûté 2,1 milliards d’euros, et pourrait compter 1100 employés. Elle se situerait non loin de la précédente usine d’assemblage GM de Lordstown, fermée à la suite d’un important plan de restructuration.

À lire également : Dyson N526 – le SUV électrique annulé de Dyson aurait pu enterrer la Tesla Model X

Source : Forbes