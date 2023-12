Google pourrait enfin vous permettre de désinstaller à distance des applications du Play Store

Afin de rationaliser la gestion des applications sur les appareils connectés, Google s'apprête enfin à lancer une fonction de désinstallation à distance sur le Play Store, ce qui devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs.

Initialement prévue dans la mise à jour v38.3 du Play Store, une fonctionnalité a été retardée et devrait désormais être lancée officiellement dans la version 38.8 : la désinstallation d’application à distance. Comme son nom l’indique, l'idée derrière cette fonctionnalité est de permettre aux utilisateurs de désinstaller des applications à distance sur tous les appareils liés à leur compte Google.

Cette nouveauté est un ajout très attendu par ceux qui gèrent plusieurs appareils, puisqu’il élimine la nécessité de naviguer dans les paramètres de chaque appareil pour chaque désinstallation. Vous devriez donc pouvoir contrôler plus simplement ce qui est ou non installé sur chaque appareil, sans devoir toucher à chacun d’entre eux.

Comment va fonctionner l’option de désinstallation à distance ?

Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore officiellement déployée, Assemble Debug a réussi à l'activer et a partagé des informations sur son fonctionnement. D’après ses informations, les utilisateurs pourront accéder à la fonction de désinstallation à distance en appuyant sur leur image de profil dans le Play Store et en sélectionnant “Gérer les applications et l'appareil”.

Dans l'onglet “Gérer”, les utilisateurs peuvent alors choisir leur appareil actuel et afficher une liste de tous les appareils connectés. En sélectionnant un des appareils, les utilisateurs peuvent alors procéder à la désinstallation des applications non désirées en appuyant sur l'icône de suppression dans le coin supérieur droit.

Cette fonctionnalité introduit un niveau de flexibilité qui a été brièvement disponible en 2012 via la version web du Play Store, mais qui a été abandonnée par la suite. Cet ajout promet donc de vous permettre de désencombrer les appareils de manière transparente, sans avoir à interagir physiquement avec chacun d'entre eux.

En outre, cette fonction devrait offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que la possibilité de trier les applications en fonction de leur taille. Cette option de tri peut aider les utilisateurs à identifier les applications gourmandes en ressources, et de les désinstaller si vous manquer de place sur un de vos appareils.

Google vise à rendre cette fonctionnalité compatible avec différentes plateformes, notamment Android Auto, les PC, les téléphones Android, les téléviseurs et les appareils Wear OS.