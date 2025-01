Gmail sur iPhone est enfin aussi beau que sur Android avec cette mise à jour

Google met enfin à jour Gmail sur iPhone et iPad avec un design plus moderne. L’application adopte Material 3, le langage visuel déjà présent sur Android. Cette refonte apporte des changements esthétiques, notamment une nouvelle barre de recherche et des couleurs revisitées.

Les applications Google sur iPhone n’évoluent pas toujours au même rythme que sur Android. Alors que certaines adoptent rapidement les nouvelles tendances graphiques, d’autres conservent un style plus ancien pendant des années. Gmail, l’une des applis les plus utilisées sur iOS, vient enfin de bénéficier d’une mise à jour qui modernise son apparence.

Google déploie actuellement Material 3, aussi connue sous le nom de Material You, sur Gmail pour iPhone et iPad. Ce design, déjà utilisé sur Android, apporte des modifications visuelles notables. La barre de recherche devient un ovale arrondi au lieu d’un rectangle classique. De plus, la barre de navigation inférieure, utilisée si l’on active Google Chat ou Meet, met en avant l’onglet actif avec une nouvelle pastille arrondie. Google en profite aussi pour harmoniser les couleurs : le bleu remplace le rouge comme couleur principale, avec des nuances adaptées au mode clair et au mode sombre.

Gmail adopte un design plus moderne sur iOS, mais reste différent de la version Android

Le bouton de rédaction des e-mails change également de style. Ce dernier est devenu un rectangle arrondi et il prend une teinte bleu vif en mode sombre. Autre modification discrète : le bouton de menu dans les e-mails passe de trois points verticaux à trois points horizontaux dans un cercle. En revanche, le menu latéral avec les différentes boîtes de réception ne semble pas avoir été modifié.

Google poursuit ainsi l’intégration de Material 3 sur ses applications iOS, après Google Chat récemment. D’autres applications comme Google Drive, Docs, Sheets et Meet n’ont pas encore reçu cette mise à jour. Contrairement à Android, iOS ne permet toujours pas d’adapter les couleurs des applications à celles du fond d’écran. Une option de personnalisation aurait pu apporter plus d’unité, mais pour l’instant, Gmail sur iPhone reste visuellement différent de la version Android. Cette mise à jour est disponible dès maintenant via l’App Store sous la version 6.0.250119.