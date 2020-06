Google Docs : le mode sombre arrive sur Android après Google Drive

Google Docs, Sheets et Slides sur Android vont bientôt passer du côté obscur. Elles font partie des rares applications Google qui ne bénéficient pas encore du mode sombre, mais ce dernier ne va plus tarder à débarquer. Le thème sombre s’appliquera aussi aux documents.

Android permet d’activer le mode sombre à l’échelle du système et l’applique automatiquement aux applications, à condition qu’elles disposent elles-mêmes d’un thème sombre. C’est désormais le cas pour la quasi-totalité des applications Google. Malheureusement certaines comme Google Docs, Sheets et Slides en sont encore privées. Résultat, l’expérience du mode sombre n’est pas vraiment unifiée et peut vous confronter à des ruptures lorsqu’une application non compatible est en cours d’utilisation.

Le site 9to5Google a disséqué l’APK de la dernière version de Google Docs et des autres applications de la suite bureautique. De nombreux indices pointent vers la prochaine arrivée du mode sombre sur les trois applications. Ce n’est pas trop tôt sachant que Google Drive en bénéficie déjà depuis plusieurs mois et qu’il permet de lire indépendamment de lire des fichiers Docs, Sheets et Slides.

Le thème sombre s’applique aussi aux documents

Le mode sombre s’applique naturellement aux différents menus de Google Docs, notamment à la vue liste / grille des fichiers qui permet de consulter tous vos documents sauvegardés d’un coup d’œil. Mais contrairement à Drive, Google Docs devrait aussi appliquer un thème sombre aux documents eux-mêmes. Cela part du principe qu’un mode sombre ne sert pas à grand-chose si les documents continuent de s’afficher sur un fond blanc.

Google appelle cette apparence « Dark Mode Canvas » et « ajuste votre contenu pour l’adapter automatiquement au thème sombre », par exemple en inversant les couleurs. Les textes apparaissent ainsi en blanc sur fond noir. Cette particularité ne s’applique qu’à Google Docs et Google Sheets et non à Slides dont les documents se limitent rarement à un fond blanc et utilisent divers thèmes colorés. Bien souvent, ces thèmes utilisent des motifs difficilement modifiables.

Pour l’heure, le mode sombre dans Google Docs n’est pas encore activé, mais son existence a été repérée dans le code source de la version 1.20.242.2 (APK Insight). La fonctionnalité devrait arriver si tout va bien dans les prochaines semaines.

Source : 9to5Google