Chrome 86 sur Android vous prévient si votre mot de passe a été piraté

Chrome 86 prévient désormais ses utilisateurs si leurs mots de passe ont été piratés directement sur leur smartphone. Sur Android et iOS, la dernière mise à jour du navigateur de Google intègre en effet Password Checkup, un outil capable de vérifier si vos identifiants n'ont pas été collectés par des pirates. On fait le point sur les nouveautés de cette 86ème version.

Google vient de lancer le déploiement de Chrome 86 sur Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, et iOS. Cette nouvelle version du navigateur web offre plusieurs nouveautés sur ordinateur. Tout d'abord, Chrome 86 bloque les téléchargements de fichiers ZIP, RAR ou IOS en provenance d'une adresse HTTP.

Dans la même optique, Chrome 86 affiche un avertissement pop-up quand un internaute s'apprête à remplir un formulaire soumis avec HTTP. Google estime que les formulaires qui ne sont pas en HTTPS mettent en danger les données des utilisateurs. Enfin, Google a réduit les ressources accaparées par Chrome. Avec Chrome 86, le navigateur met en veille les pages ou les onglets placés en arrière plan. Cette option réduit l'utilisation des ressources du processeur de votre PC.

Chrome 86 sur Android et iOS rattrape son retard

Une fois n'est pas coutume, Google a néanmoins réservé la plupart des nouvelles fonctionnalités aux versions Android et iOS de son navigateur. Comme c'est le cas sur Windows, macOS, Linux et ChromeOS depuis plusieurs mois, Chrome 86 sur smartphone est désormais capable de s'assurer que vos mots de passe n'aient pas été compromis. Concrètement, le Password Checkup du navigateur compare une copie chiffrée de vos identifiants et mots de passe à une base de données contenant des données compromises. Si votre mot de passe été piraté, Google va vous conseiller de le changer sur toutes les plateformes où il est utilisé.

Sur Android, Google propose aussi une nouvelle version de Safe Browsing, une option capable d'identifier les sites Web frauduleux et malveillants et de vous alerter si vous consultez une page de phishing. Plus efficace, cette itération compare en temps réel les URL que vous visitez avec les bases de données de Google. Avec cette nouvelle itération, Google affirme avoir remarqué une «baisse de 20% du nombre d'utilisateurs saisissant leurs mots de passe sur les sites de phishing».

Sur iOS, Chrome permet désormais aux utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad de remplir automatiquement un formulaire en ligne avec Face ID, la reconnaissance faciale 3D d'Apple, ou Touch ID, le lecteur d'empreintes digitales. Que pensez-vous des nouveautés de Chrome ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.