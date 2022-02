Gmail : Google déploie la nouvelle interface chez tous les utilisateurs

Gmail a récemment fait peau neuve sur les ordinateurs, et le nouveau design de l’interface commence à être déployé petit à petit chez tous les utilisateurs disposant de comptes personnels.

Lorsque Google avait dévoilé la nouvelle interface Web de son application de messagerie Gmail il y a quelques semaines, l’entreprise avait annoncé que celle-ci ne serait disponible dans un premier temps que pour les utilisateurs de Workspace. Désormais, Google a commencé le déploiement du nouveau design pour les « utilisateurs disposant de comptes Google personnels ».

Tous les utilisateurs qui souhaitent tester la nouvelle interface seront donc bientôt en mesure de le faire. Pour cela, il faudra vous rendre dans les paramètres de Gmail en haut à droite depuis un ordinateur, puis cliquer sur « Essayer la nouvelle version » sous « Configuration rapide ». Il se peut que nous ayons à patienter quelques jours avant que le bouton apparaisse chez tout le monde.

Sur le même sujet : Gmail — l’application vous permet désormais de passer des appels vocaux et vidéo

Quels sont les changements apportés à Gmail ?

Avec son nouveau design, Google a apporté un grand nombre de changements à Gmail. On peut citer la suppression des fenêtres pop-up pour les messages directs, l’ajout de filtres, une amélioration de la barre de recherche, la possibilité d’ouvrir des documents de la suite Workspace dans la même fenêtre ou encore une meilleure visibilité pour les conversations en cours.

La nouvelle interface se veut très intuitive et simple à utiliser. Le « menu principal de l'application » apparaît à l'extrême gauche de votre écran et vous permet de basculer entre Mail, Chat, Spaces et Meet. Survoler chaque icône vous donne un aperçu de chaque plateforme.

Gmail se dote également d’une nouvelle bulle de notification dans le coin inférieur gauche. Elle vous permet de prévisualiser un message, d'y répondre ou de l'ouvrir. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous pour mieux comprendre comment fonctionne chaque nouvelle fonctionnalité de l’interface de Gmail.

La bonne nouvelle, c’est que si la nouvelle interface ne vous plait pas, il sera possible de rebasculer sur l’ancienne via les paramètres. Cependant, Google annonce que d’ici la fin du deuxième trimestre 2022, c’est-à-dire d’ici cet été, la nouvelle expérience deviendra la norme pour Gmail, sans retour en arrière possible.