Gmail : l’application vous permet désormais de passer des appels vocaux et vidéo

Google vient d’annoncer une mise à jour majeure pour l’application Gmail sur Android et iOS. Les utilisateurs peuvent désormais passer des appels vocaux et vidéo en tête-à-tête directement dans Google Chat dans l'application Gmail.

En septembre dernier, Google a annoncé qu'il allait permettre aux utilisateurs de passer des appels directement depuis l'application Gmail sur iOS et Android. Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient créer un lien Google Meet dans l'application et le partager avec d'autres personnes via le service de leur choix ou encore rejoindre des réunions créées par d'autres personnes via l'application mobile, mais Google vient de faciliter le processus pour vous faire gagner du temps.

En effet, vous pouvez désormais appeler des personnes en tête-à-tête en vocal ou en vidéo directement depuis le chat disponible dans Gmail sur smartphone et sur le web. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Google espère équilibrer la capacité des personnes qui ont réintégré le lieu de travail physique et de celles qui continuent à travailler à domicile à se connecter les unes aux autres sans perdre de temps.

Comment fonctionnent les appels sur Gmail ?

Les options d'appel vocal ou vidéo s'affichent désormais dans le coin supérieur droit de l'application Gmail lorsque vous envoyez des messages à vos collègues ou amis depuis l'onglet “Chat”. Il vous suffit de sélectionner l'icône du téléphone ou de la vidéo dans le coin supérieur droit d'un chat individuel pour appeler directement une personne.

Les appels manqués seront mis en évidence par une icône rouge à côté de chaque contact dans la liste des chats, tout comme les appels en cours, qui seront également signalés par un bandeau bleu en haut de l'écran indiquant le nom de la personne et la durée de l'appel.

Google précise que cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de Google, y compris les clients Workspace, G Suite Basic et Business, ainsi que les comptes Google personnels. Google a également indiqué que les utilisateurs cliquant sur le bouton “Participer à un appel” dans l'application Google Chat seront redirigés vers l'application Gmail.

La nouvelle fonctionnalité est disponible par défaut sur les appareils Android et iOS, mais vous devrez installer la dernière version de Gmail pour en profiter. Selon Google, la version mise à jour de Gmail est en cours de déploiement pour les utilisateurs des deux plateformes, mais il faudra environ deux semaines pour que tout le monde la reçoive sur l’Apple Store ou le Google Play Store. En attendant, Google a déjà déployé d’autres fonctionnalités à son application de messagerie, notamment de nouvelles options qui vous empêchent de vous tromper de destinataire.

Source : Google