La R5 Turbo bientôt has been ? Volkswagen prépare une citadine électrique survitaminée et surtout moins chère

Une nouvelle voiture électrique compacte pourrait bien redéfinir le segment des citadines sportives. Volkswagen travaille sur une version radicale de sa future ID.2. Performances explosives, transmission intégrale et technologie inédite sont au programme. Un projet ambitieux qui pourrait bousculer la hiérarchie actuelle.

Les petites sportives électriques connaissent un regain d’intérêt. Alors que les citadines GTI thermiques disparaissent progressivement depuis quelques années, plusieurs marques cherchent à transposer ce format à l’ère électrique. Parmi les projets récents, la Renault 5 Turbo 3E a marqué les esprits avec ses 500 chevaux, ses moteurs intégrés aux roues et un mode drift spectaculaire. Mais son positionnement exclusif limite sa diffusion. De son côté, Volkswagen prépare une alternative plus accessible et tout aussi prometteuse.

Selon plusieurs fuites relayées par Autocar, le constructeur allemand planche sur une version haute performance de sa future ID.2, baptisée ID.2 R. Elle irait bien plus loin que l'ID.2 GTI déjà confirmée, en adoptant une configuration à trois moteurs. Le moteur avant serait conservé, tandis que deux moteurs électriques seraient intégrés directement aux roues arrière, offrant une transmission intégrale sans compromis sur l’espace intérieur. L’objectif : atteindre environ 400 ch, avec un châssis allégé et une répartition du couple optimisée électroniquement.

La Volkswagen ID.2 R promet 400 ch pour un prix bien en dessous des sportives classiques

La plateforme MEB Plus, sur laquelle repose la citadine, permet cette évolution sans refonte majeure. En plaçant les moteurs dans les roues arrière, Volkswagen libère de l’espace dans le coffre et réduit les contraintes techniques classiques des systèmes à double moteur. Le projet est mené avec l’aide d’un partenaire spécialisé basé en Europe de l’Est, expert dans les moteurs-roues haute performance. Le tout serait complété par des fonctions avancées de vectorisation du couple et un contrôle dynamique de la stabilité.

Positionnée au-dessus de l’ID.2 GTI et attendue après 2027, cette ID.2 R pourrait devenir la vitrine sportive électrique de la marque. Elle combinerait design spécifique, intérieur exclusif et réglages châssis distinctifs. Contrairement à la Renault 5 Turbo 3E, plus radicale et orientée collection, l’allemande viserait un public plus large, à un prix plus contenu. Un compromis rare entre performances, accessibilité et technologie.