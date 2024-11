Vous ne trouverez plus Apple CarPlay dans ces nouveaux véhicules électriques, voici pourquoi

L’un des leaders mondiaux de l’automobile renonce à intégrer Apple CarPlay dans ses nouveaux véhicules électriques. Ce choix, très controversé, a suscité de vives réactions parmi les utilisateurs. Le constructeur vient d’apporter des explications dans une interview où il révèle sa vision pour le futur des voitures connectées.

Les technologies embarquées des véhicules transforment l’usage quotidien des conducteurs en leur offrant un accès direct aux applications de navigation, de musique et de communication depuis le tableau de bord. Des systèmes comme Apple CarPlay et Android Auto se sont imposés comme des standards car ils permettent de connecter facilement un smartphone à sa voiture pour accéder à ces fonctionnalités. Cependant, certains constructeurs commencent à remettre en question cette dépendance aux écosystèmes de ces fabricants et préfèrent développer leurs propres solutions pour un contrôle accru des services intégrés.

General Motors (GM), géant américain de l’automobile, a récemment annoncé qu’il abandonnerait CarPlay et Android Auto dans ses nouveaux véhicules électriques, au profit de sa propre plateforme, nommée Ultifi. Cette décision, qui prendra pleinement effet d’ici 2026, repose sur des arguments liés à la sécurité, à la confidentialité des données et au besoin de contrôler les services embarqués de manière plus directe.

GM abandonne CarPlay pour Ultifi dans ses nouveaux véhicules électriques

Ultifi, la nouvelle plateforme du constructeur, est conçue pour remplacer les systèmes comme CarPlay et Android Auto en proposant un service entièrement intégré aux véhicules. Selon Baris Cetinok, vice-président des logiciels chez GM, l'abandon du système d’Apple permettra une plus grande cohérence des fonctionnalités, sans avoir besoin de passer d’un système à un autre.

Baris Cetinok, qui est aussi l’ancien responsable chez Apple, affirme que cette solution offrira une utilisation plus fluide et personnalisée pour le conducteur, tout en permettant un contrôle total des applications intégrées au véhicule. Cette stratégie rappelle celle de Peugeot et Renault, qui utilisent leurs propres systèmes embarqués, comme i-Cockpit ou OpenR, pour centraliser les services de bord sans dépendre de ces marques. GM va toutefois plus loin en développant un écosystème entièrement indépendant, conçu spécifiquement pour ses véhicules électriques.

Néanmoins, le lancement d'Ultifi a rencontré plusieurs difficultés techniques, notamment lors de l’introduction de la Chevrolet Blazer EV. Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes de stabilité et des bugs, bien que la plupart aient été corrigés depuis. GM reste convaincu que cette décision stratégique, bien que risquée, lui permettra de se différencier et de proposer une solution mieux adaptée aux évolutions futures de l’automobile connectée, sans dépendre des géants de la technologie.

