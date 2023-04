Si vous recherchez un gestionnaire de mots de passe sécurisé et facile à utiliser sur tous vos appareils, pCloud Pass est une solution complète qui propose de nombreuses fonctionnalités pratiques. Grâce à sa formule « Lifetime » qui fait l’objet d’une réduction de 75% en ce moment, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités à vie, sans abonnement.

Déjà bien connu pour son service de stockage Cloud chiffré, pCloud poursuit son développement avec le lancement d’un gestionnaire de mot de passe sécurisé. C’est une évolution cohérente qui vient compléter l’offre existante. Ces services s’adressent aux internautes qui souhaitent centraliser leurs données sensibles et y accéder de manière sécurisée depuis n’importe quel appareil.

Avec la multitude des services web et applications mobiles qu’on utilise au quotidien, il est devenu impossible de mémoriser tous nos identifiants de connexion. D’autant plus qu’il est fortement déconseillé d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est ainsi indispensable de nos jours.

pCloud Pass : tout devient plus simple avec un gestionnaire de mot de passe sécurisé

Grâce à pCloud Pass, vous pouvez gérer vos mots de passe avec une grande facilité et vous connecter instantanément depuis n’importe quel appareil. Cette solution vous est destinée si vous souhaitez conserver tous vos mots de passe dans un coffre-fort sécurisé et remplir automatiquement des formulaires de connexion ou de paiement en ligne. L’outil vous permet également de recevoir des suggestions de mots de passe complexes et sécurisés pour vos comptes, entre autres fonctionnalités.

Importez vos mots de passe depuis d’autres gestionnaires : si vous utilisez déjà une autre solution pour la gestion de vos mots de passe (chrome, 1Password, LastPass, ect.), pCloud vous permet d’importer facilement vos données. Cela vous évite de repartir à zéro.

Un accès sécurisé depuis n’importe quel appareil : pCloud centralise vos mots de passe dans le Cloud et est compatible avec Windows, macOS, Linux, Android ou encore iOS/iPadOS. Il dispose aussi d’une extension pour les navigateurs web. Vous pouvez donc l’utiliser sur n’importe quelle plateforme en temps réel.

Remplissage automatique des formulaires de connexion : gagnez un temps précieux en remplissant les formulaires de connexion ou de paiement en ligne en un seul clic.

Générez des mots de passe complexes et sécurisés : en manque d’inspiration pour créer un mot de passe fort ? pCloud Pass peut vous aider en suggérant des codes complexes pour vous comptes.

Un Chiffrement de niveau militaire : pCloud Pass ne se contente pas de conserver vos mots de passe. Il les sécurise également grâce à la norme de chiffrement AES 256 bits, l’une des plus sûres dans le milieu.

Des mots de passe, mais pas que : vous pouvez également conserver vos détails de paiement de manière sécurisée, notamment vos données de carte de crédit. Il est ensuite possible de les renseigner en un clic lors de paiements en ligne. pCloud Pass permet aussi d’ajouter des notes sécurisées.

Partage sécurisé : parce qu’il peut arriver que vous souhaitiez partager les accès de l’un de vos comptes avec des personnes tierces, pCloud Pass vous permet non seulement de créer une liste de contacts, mais aussi de partager ponctuellement des mots de passes avec les personnes de votre choix.

L’accès à pCloud Pass est également protégé par « un mot de passe Maître » qui permet de déverrouiller l’interface. Vous pouvez aussi configurer des données biométriques (déverrouillage facile, empreintes digitales, etc.). Une authentification par l’un de ces moyens est nécessaire pour voir les mots de passe et identifiants de connexion associés à vos comptes.

Découvrir pCloud Pass

75% de réduction sur la licence à vie de pCloud Pass

Alors que la plupart des gestionnaires de mots de passe sont accessibles sur abonnement, pCloud Pass propose des formules « Lifetime » qui vous permettent d’accéder à toutes les fonctionnalités à vie, en un paiement unique. Ces formules sont en plus accessibles à des prix très avantageux. Vous avez aussi la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

En ce moment, pCloud propose 75% de réduction sur les plans Lifetime des formules pCloud Pass Premium et pCloud Pass Family. La première formule est destinée à un usage personnel sur un nombre illimité d’appareils.

Le Pass Family comme son nom l’indique est une formule familiale. Jusqu’à 5 personnels peuvent ainsi profiter de la licence. Voici les prix des deux options :

pCloud Pass Premium (un utilisateur, nombre d’appareils illimités) : 149 € au lieu 595 € à vie, soit 75% de réduction

(5 utilisateurs, nombre d'appareils illimités) : 253 € au lieu de 993 €, soit 75% de réduction

Si vous préférez vous abonner, pCloud Pass propose aussi des abonnements mensuels ou annuels. La bonne nouvelle c’est qu’il existe également une formule gratuite qui limite l’utilisation du gestionnaire de mot de passe sur un seul appareil, entre autres.

Formules mensuelles :

pCloud Pass Free : 0 € par mois (un seul appareil actif)

0 € par mois (un seul appareil actif) pCloud Pass Premium (un utilisateur, nombre d’appareils illimités) : 2,99 € par mois

(5 utilisateurs, nombre d'appareils illimités) : 4,99 € par mois.

Formules annuelles :

pCloud Pass Premium (un utilisateur, nombre d’appareils illimités) : 29 € par an

(5 utilisateurs, nombre d'appareils illimités) : 49 € par an.

Optez donc pour la formule qui vous convient le mieux. Le plan « Lifetime » est sans doute le plus avantageux, car il permet de profiter des fonctionnalités de pCloud à vie pour l’équivalent d’environ 5 ans d’abonnement. Et ce, grâce à une offre de réduction inédite de 75%.

Cet article est une publication sponsorisée par pCloud.