Cette fonctionnalité inédite va propulser Gemini au sommet des générateurs d’images IA

Google promet une nouvelle fonctionnalité pour son générateur d'images IA, Gemini, qui permettra de modifier des parties spécifiques des images. Cette avancée va offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle, presque total, sur leurs créations.

En août dernier, Google a relancé son générateur d'images IA après une suspension liée à des polémiques sur l’utilisation des contenus générés. Propulsé par le modèle Imagen 3, ce dernier est accessible uniquement via la version web de Gemini. Depuis son retour, il est devenu un outil très utilisé, même avec ses nouvelles règles qui encadrent strictement la création d'images humaines et sensibles, évitant ainsi de potentielles dérives liées à l'intelligence artificielle comme les deepfakes.

Cela fait plusieurs mois maintenant que les utilisateurs en France peuvent accéder au générateur d'images avec Gemini sans avoir besoin de passer par un VPN. Alors qu’il était autrefois inaccessible depuis notre pays, cette évolution a permis à de nombreux créateurs de l’utiliser librement et de bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités. Désormais, Google s’apprête à introduire une nouveauté qui permettra de modifier des parties spécifiques d’une image pour des retouches plus précises et personnalisées.

Google travaille sur une fonctionnalité qui permet de sélectionner et modifier des zones précises des images

Cette fonctionnalité permettant de sélectionner une zone spécifique de l'image pour la modifier a été présentée dans une récente démonstration de Gemini dans sa version beta v15.40.31.29. Jusqu'à présent, les utilisateurs ne pouvaient apporter que des modifications globales via des commandes textuelles, ce qui limitait la personnalisation. Avec cette nouvelle option, il devient possible de faire des ajustements ciblés sur certaines parties pour obtenir un résultat bien plus précis et conforme aux attentes.

Cette fonctionnalité, qui est encore en phase d’amélioration, promet d’offrir un meilleur contrôle pour les retouches spécifiques, une avancée très attendue. En sélectionnant une partie de l'image à modifier, les utilisateurs pourront ajuster certains éléments sans affecter l'ensemble de la composition. Cette nouveauté pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs éditent leurs créations dans Gemini. Google continue de peaufiner cet outil avant de le déployer largement, assurant ainsi une édition précise et fluide des contenus générés.

Source : android authority