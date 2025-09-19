Gemini devient beaucoup plus facile à utiliser en groupe ou en famille grâce à cette nouveauté

On aurait pu croire, au lancement de Gemini, que Google souhait avant tout occuper l'espace après le lancement de ChatGPT, comme pour montrer que, lui aussi, était capable de développer une IA générative. Mais la firme a visiblement pour projet de maintenir le cap et de ne pas abandonner la technologie comme elle a pu le faire pour des dizaines d'autres. Aussi, ces derniers mois, les utilisateurs ont régulièrement eu droit à quelques nouveautés bien sympathiques, notamment des fonctionnalités pensées avant tout pour smartphone.

Et Google ne compte visiblement pas s'arrêter là. Forcément, la plupart de ces nouveaux outils arrivent en premier lieu auprès des utilisateurs de la version payante. Mais il arrive que la firme fasse preuve de bonté (ou simplement que les tests se soient révélés concluants) et décide d'en faire également profiter les utilisateurs n'ayant pas souscrit à la formule premium. C'est de nouveau le cas avec une fonctionnalité qui va ravir ceux qui aiment travailler en groupe.

Gemini va simplifier le partage d'outils entre amis et collègues

Mais pour comprendre ce que cette dernière aura sur les utilisateurs, il faut d'abord comprendre ce que sont les Gems. Les Gems sont les équivalents des GPT de ChatGPT pour Gemini. Concrètement, il s'agit de chatbots spécialisés pour une tâche particulière, créés par les utilisateurs eux-mêmes. Par exemple, il est possible de “programmer” un Gem dont l'unique tâche sera de planifier des vacances, d'être votre coach sportif ou votre générateur de recettes. Un outil bien pratique donc, qui vient de le devenir encore plus.

Jusqu'à maintenant, les Gems étaient réservés à un utilisateur unique – sauf, là encore, pour les utilisateurs de la version payante. Google vient de changer cela en offrant la possibilité de partager ses Gems avec ses contacts. De cette manière, les équipes de travail ou les familles pourront utiliser le même assistant IA pour un même projet, plutôt que d'être contraint de créer le leur. L'autre bonne nouvelle, c'est que le système de partage est très similaire à celui d'un fichier Drive : il suffit de cliquer sur Partager, puis de choisir si le destinataire pourra éditer ou simplement utiliser le chatbot.