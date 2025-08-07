Vous pensez que l’IA rend bête ? Google a peut-être la solution avec cette nouveauté de Gemini

Google dévoile une suite de trois nouveaux outils d’apprentissage pour l’application Gemini. Parmi eux, un nouveau mode baptisé Guided Learning, qui permet aux utilisateurs d’approfondir la compréhension d’un sujet, plutôt que de simplement lui donner les réponses.

Et si l’IA nous rendait bête à force de nous servir toutes les réponses directement sur un plateau d’argent ? Pour pallier le risque d’une dépendance totale à l’intelligence artificielle, Google lance une sorte d’antidote – après avoir développé lui-même le poison. Et cette solution repose elle aussi… sur l’IA.

À l’approche de la rentrée, Google muscle son moteur de recherche avec de nouvelles fonctionnalités pour son Mode IA, mais ce n’est pas tout. La firme de Mountain View s’attaque au Mode Étudier de ChatGPT en dotant Gemini de trois nouveaux outils, qui visent à optimiser l’apprentissage et à rendre les utilisateurs davantage actifs.

Google dévoile Guided Learning, un nouveau mode interactif pour améliorer l’apprentissage

Google lance trois nouveaux outils d’apprentissage pour Gemini. Le but, d’après l’entreprise de Mountain View ? « Favoriser la pensée critique, approfondir la compréhension et rendre l’apprentissage plus efficace. » La clé de voûte de ces nouveautés est un nouveau mode : Guided Learning (ou Apprentissage guidé en français). Il agit comme un compagnon d’apprentissage personnel, mettant l’accent sur une compréhension approfondie d’un sujet, plutôt que sur des réponses rapides. Pour ce faire, Gemini adopte une démarche interactive et décompose les sujets complexes en étapes et adapte les explications aux besoins de l’utilisateur. Guided Learning repose sur LearnLM, une famille de modèles fondés sur les sciences de l'éducation et optimisés pour l'apprentissage.

Google enrichit également l’expérience d’apprentissage des utilisateurs de Gemini en intégrant automatiquement des éléments visuels dans ses réponses : images, diagrammes, vidéos YouTube, afin de faciliter la compréhension. Enfin, afin de consolider l’apprentissage, Google propose de nouveaux outils d’étude et de préparation aux examens comme la création instantanée de fiches et de guides d’études fondés sur vos supports de cours.

Avec ces nouveautés, le cœur de cible de Google semble être les étudiants, mais n’importe qui peut accéder à Google IA Pro – initialement baptisé Google One – à partir du moment où il est majeur et possède un compte Google. L’abonnement est à 21,99 € par mois (le premier mois étant offert) et comprend les outils d’IA les plus avancés de Google : l’accès à Gemini 2.5 Pro, le modèle le plus performant de la firme, à la recherche approfondie, à NotebookLM, son compagnon de réflexion, à Veo 3, l’IA de génération de vidéos, et à Jules, l’agent de codage IA. Mais avec ce nouveau mode, Google ne contribue-t-il pas à rendre les utilisateurs dépendants de l’IA… autrement ?