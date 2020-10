Gemini : Devialet lance des écouteurs True Wireless avec annulation de bruit à 299 €

Devialet annonce le lancement des Gemini, des écouteurs True Wireless intra-auriculaires avec réduction de bruit active. Le produit hérite de l'expertise audio de ce spécialiste français qui vend de luxueuses enceintes bluetooth plus de 2500 €. Les Gemini sont en précommande à partir du 10 octobre à 299 €.

On vous présente plus Devialet, l'équipementier audio de luxe qui a participé à la conception de la Freebox Delta – et qui vend des enceintes bluetooth Phantom au son si exceptionnel qu'elles rendent depuis des années des influenceurs comme MKBHD, The Unbox Therapy ou des stars de la tech comme Elon Musk complètement fous. Tout cela malgré un prix de vente très au-dessus des meilleures enceintes bluetooth concurrentes (dès 2590 euros).

Or on apprend ce matin que Devialet va enfin proposer un point d'entrée plus accessible dans son écosystème : les Gemini. Il s'agit en fait d'écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active. Devialet vante l'expertise audio dont ces écouteurs bénéficient. La firme explique que les écouteurs ont été conçus autour d'une “architecture qui équilibre la pression” pour une reproduction sonore optimale.

Devialet Gemini : nouvelles références des True Wireless ?

Devialet vante également sa technologie de réduction de bruit active, brevetée, qui supprime aussi les bruits parasites liées au mouvements de l'utilisateur. Trois niveau de réduction de bruit active sont disponibles, en plus de deux modes “transparence” et une fonctionnalité qui adapte la balance sonore à vos oreilles en temps réel pour une qualité plus constante lorsque vous changez d'environnement.

L'application Devialet peut également scanner votre oreille pour vous aider à trouver le meilleur embout intra-auriculaire – une fonctionnalité déjà vue sur le Sony WH-1000-XM3 et XM4. Les écouteurs – dont le design évoque beaucoup les écouteurs sans fil Phantom – viennent avec une boîte de rechargement, comme des solutions concurrentes. Devialet affirme que les Gemini peuvent délivrer jusqu'à 8 heures de musique sans réduction de bruit active (6 heures le cas échéant).

Le boîtier permet de multiplier ces chiffres par 3,5 pour un total de 28 heures (sans réduction de bruit) ou 21 heures (avec réduction de bruit). En outre, le boîtier se recharge via un port USB type C et prend en charge la recharge sans fil. Petite originalité : la batterie du boîtier peut être facilement changée par l'utilisateur.

Vendus 299 € en France, ces écouteurs ne sont assurément pas les moins chers du marché. Les Samsung Galaxy Buds Live, par exemple, sont proposés 189 € tandis que les Apple AirPods Pro coûtent 279 €. Néanmoins il y a peu de doute sur le fait qu'ils auront du succès grâce à la réputation irréprochable de Devialet. Les Gemini seront disponibles en France en précommande à partir du samedi 10 octobre.