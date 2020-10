Des chiffres IDC et Gartner montrent que les ventes de PC et Mac ont explosé au 3e trimestre 2020. Des chiffres visiblement stimulés par le COVID-19 et les mesures de confinement. La hausse des ventes est particulièrement impressionnante pour les Chromebook et les Macs.

Selon IDC, en Europe, les ventes de PC classiques ont connu une croissance à un chiffre (3,6% selon Gartner) – un chiffre aussi modeste soit-il au-delà des prévisions des analystes. Ces ventes sont en baisse chronique depuis des années dans un marché déprimé, particulièrement alourdi par le déclin des ventes d'ordinateurs de bureau. Mais on obtient vite une croissance à deux chiffres dès lors qu'on y agrège les ventes de notebook, ou PC ultraportables (dont font partie les Chromebook).

Dans le monde, les ventes de PC et Mac ont ainsi connu une croissance moyenne de 14,6% par rapport au même trimestre de 2019. Un résultat tiré par la très forte croissance des ventes d'ordinateurs Mac (+38,9% d'une année sur l'autre selon IDC) qui semble confirmer la croissance de aprts de mar. L'autre constructeur à avoir particulièrement bien performé c'est Acer avec une croissance de 29,3%.

Les ventes de PC et Mac ne se sont jamais si bien portées depuis 5 ans

Lenovo et HP ont, eux, réussi à croître de respectivement 11,3% et 11,2%. Lenovo est le premier constructeur d'ordinateurs en termes de parts de marché (23,7% en baisse de 0,7 points par rapport au même trimestre 2019) avec plus de 19 272 machines vendues sur le trimestre. La firme est talonnée par HP (23,0% en baisse de 0,7 points), Dell (14,8% en baisse de 2,8 points), Apple (8,5% en hausse de 1,5 points) et Acer (7.4% en hausse de 0,8 points).

“Le trimestre a connu la plus forte demande […] depuis 5 ans“, estime Mikako Kitagawa chez Gartner. “Le Gaming, les Chromebools et dans certains cas des notebook connectés aux réseaux cellulaires ont particulièrement brillé pendant le trimestre”, explique Jitesh Ubrani chez IDC. Et d'ajouter : “si le marché n'avait pas été grévé par des pénuries de composants, les ventes de notebook auraient pu exploser encore plus haut pendant le 3e trimestre, compte-tenu que l'appétit du marché n'était pas encore étanché”.

Ces chiffres exceptionnels tirent leur force d'une situation inédite. La crise du COVID-19 pousse les autorités partout dans le monde à favoriser le télétravail et l'enseignement à distance. Une situation qui pourrait se maintenir encore pendant quelques mois si des mesures de confinement strictes sont remises en place.