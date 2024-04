Gemini : après Messages, l’IA de Google débarque dans cette application de la firme

Google met le paquet sur son IA Gemini et l'intègre à un maximum de ses applications. Après Messages, voici celle qui a désormais droit à l'intelligence artificielle voulant remplacer Google Assistant.

Toutes les grandes entreprises de la Tech mettent le paquet sur l'intelligence artificielle. Microsoft nous pousse à utiliser Copilot sur Windows, Samsung ajoute Galaxy AI à un maximum de smartphones Galaxy… De son côté, Google ne fait pas exception à la règle. Depuis le lancement de Gemini, qui remplace le chatbot Bard, la firme de Mountain View ne cesse de l'améliorer et de l'ajouter partout où elle le peut. Le but étant à terme de l'intégrer au fonctionnement global de nos futurs smartphones.

En attendant, Gemini s'invite petit à petit dans les applications Google, comme Messages. S'il s'agit dans ce cas de rédiger ou reformuler des messages à votre place, l'idée générale est la même quel que soit le service concerné : vous permettre de taper une requête à laquelle l'IA se chargera de répondre de manière la plus efficace et directe possible. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre qu'elle a été repérée dans une nouvelle appli de l'entreprise : Google pour Android.

Après Messages, l'IA Gemini arrive dans une autre application Google

Actuellement, quand vous ouvrez l'application Google, vous êtes accueilli par une barre de recherche et votre fil d'actualité plus ou moins personnalisé, en fonction de la façon dont vous l'avez paramétré. Rien ne change à ce niveau-là. La différence se situe en haut de la page, où apparaît une case grâce à laquelle vous pouvez basculer entre la recherche Google et l'assistant IA Gemini.

Si vous le faites, vous avez la possibilité de choisir parmi des requêtes pré-enregistrées données en guise d'exemple, ou bien de taper la vôtre, au clavier ou à la voix. Il est également possible de partager une photo si vous avez une question ou une demande à son sujet. Précisons qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'utiliser l'IA sans qu'elle remplace Google Assistant, ce qui est obligatoire si vous voulez vous servir de Gemini. Là aussi, Android vous demandera d'accepter cette modification. Les utilisateurs reçoivent la mise à jour progressivement. Attendez-vous donc à patienter des semaines, voire des mois, avant qu'elle arrive sur votre mobile.

Source : PiunikaWeb