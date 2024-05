ChatGPT peut désormais tenir une discussion en visio et vous ne ferez pas la différence avec un être humain

OpenAI vient de dévoiler sa nouvelle IA, GPT-4o avec une série de vidéos démonstratives impressionnantes. Ce modèle, qui est désormais accessible gratuitement, augmente la pression sur Google pour surpasser cette technologie.

L'intelligence artificielle continue de s'imposer dans notre quotidien. Les images générées par IA deviennent de plus en plus réelles, les utilisateurs utilisent des modèles comme ChatGPT pour obtenir des informations ou rédiger des e-mails, et nous assistons même à la création des premiers clips musicaux entièrement produits par cette technologie. Une telle présence dans nos usages, aussi bien que dans les actualités, nous montre bien à quelle point elle commence à prendre une place de plus en plus importante dans nos vies modernes.

OpenAI vient de sortir un nouveau modèle d’intelligence artificielle appelé GPT-4o. D'après l’entreprise, il est une grande amélioration par rapport à ses prédécesseurs. Il peut gérer plusieurs types d'informations en même temps, comme le texte, le son et les images. Cette innovation ouvre de nouvelles possibilités pour rendre nos interactions avec les machines plus fluides et naturelles.

GPT-4o peux vous répondre comme une personne réelle

Lors de la présentation de GPT-4o, OpenAI a publié une série de vidéos où l'on voit des utilisateurs interagir en visioconférence avec l'IA. Ces démonstrations sont impressionnantes, elles rappellent clairement le film “Her” en créant l'impression que l’utilisateur parle avec une personne réelle. Ces clips nous révèlent tout le potentiel de cette intelligence artificielle en termes de rapidité et de communication. De plus, l’entreprise a annoncé qu’elle va rendre cette technologie avancée accessible à tous gratuitement, abonnés ou non.

Cet après-midi, lors de l'événement Google I/O, Google devrait sûrement révéler des évolutions de son modèle d'intelligence artificielle, Gemini, dans une tentative de se mesurer aux récentes avancées d'OpenAI et de ce dernier modèle. Le public risque bien d'être attentif à voir si ces nouvelles fonctionnalités parviendront à égaler le niveau de performance de GPT-4o.

Bien que ces innovations soient captivantes, elles peuvent aussi être inquiétantes. D'un côté, ces avancées vont pouvoir rendre nos vies plus faciles. On imagine comme GPT-4o pourrait par exemple nous aider à prendre de meilleures photos en nous aidant à mieux les cader en direct, ou même à cuisiner grâce à sa capacité à voir à travers la caméra de notre smartphone. Mais d'un autre côté, elles pourraient, et vont surement nous rendre encore plus dépendant des IA. Et le fait qu’elle puisse maintenant parler comme un humain, risque bien d’avoir un impact négatif sur nos relations sociales, en nous isolant peut-être davantage des interactions réelles.