GeForce RTX 4080 et 4090 : les premiers jeux compatibles DLSS 3.0 débarquent cette semaine

Avec les RTX 4000, les derniers GPU de Nvidia sous la nouvelle architecture Ada Lovelace, l'équipe verte a lancé également la nouvelle génération du DLSS, sa célèbre technologie de super-échantillonnage. Or, le constructeur vient de confirmer l'arrivée des premiers jeux compatibles dès cette semaine.

Lors de la GTC 2022, Nvidia a comme promis levé le voile sur les RTX 4080 et 4090, ses derniers GPU sous la nouvelle architecture Ada Lovelace. Avec ses cartes graphiques, l'équipe verte promet des performances exceptionnelles en jeu (2 à 4 fois supérieures) notamment grâce à l'intégration du DLSS 3.0, la dernière génération de sa technologie de super-échantillonnage assistée par intelligence artificielle.

Récemment, nos confrères de Digital Foundry ont pu attester de l'efficacité du DLSS 3.0, démontrant des performances entre 2 à 5 fois supérieures en 4K. Par ailleurs, un benchmark de la RTX 4090 publié il y a un peu confirme que le compteur de FPS explosera sur Overwatch 2 pour atteindre les 500 FPS en 1440p.

Les premiers jeux compatibles DLSS 3.0 débarquent

Et comme vous le savez peut-être, la RTX 4090 est officiellement disponible depuis ce 7 octobre 2022. Pour l'occasion, l'équipe verte vient d'annoncer l'arrivée dès ce mercredi 12 octobre 2022 de trois jeux compatibles DLSS 3.0. Il s'agit tout d'abord de Marvel's Spiderman Remastered, le portage de l'ancienne exclusivité Playstation.

Déjà particulièrement fluide grâce au DLSS 2.0, Nvidia promet des performances jusqu'à deux fois plus élevées avec le DLSS 3.0, et ce même “dans des scénarios où le CPU est sollicité”. Avec une RTX 4090, on note une moyenne de 207 FPS en 4K avec le Ray Tracing activé et toutes les options graphiques au maximum sur un PC équipé d'un SoC Intel i9-12900K, 32 Go de RAM et Windows 11 x64.

Sur la même configuration, une RTX 4080 16 Go enregistre une moyenne de 175 FPS, contre 144 Go dans sa version dotée de 12 Go. Ensuite, le second jeu compatible DLSS 3.0 n'est autre que Super People, un Battle Royale particulièrement populaire sur Steam. Selon Nvidia, les utilisateurs peuvent atteindre les 400 FPS sans sourciller. Loopmancer est également compatible DLSS 3.0 depuis ce 12 octobre 2022, avec des performances jusqu' 2.7 fois supérieures d'après Nvidia (sans plus de précisions de la part du constructeur).

Notez que ce ne sont pas les seuls titres de la semaine à devenir compatible avec le DLSS 3.0. Ce sera le cas de Microsoft Flight Simulator dès le 18 octobre 2022. Nvidia annonce une moyenne de 152 FPS avec une RTX 4090 sur la configuration précédemment citée. Le très prometteur A Plague Tale : Requiem du studio français Asobo sera également compatible dès sa sortie le 18 octobre. Ici encore, Nvidia promet une belle fluidité avec 175 FPS en moyenne avec une RTX 4090, et 128 FPS avec une RTX 4080 16 Go (toujours avec les mêmes presets graphiques et la même configuration).