GeForce RTX 30 vs AMD RX 6000 : les cartes Nvidia requièrent un CPU plus puissant

Une nouvelle série de benchmarks montre que les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 30xx (3090, 3080, 3070, 3060…) dépendant davantage d'un CPU puissant que les cartes AMD Radeon RX 6xxx. Les AMD Radeon RX 6xxx semblent clairement un meilleur choix sur les PC dotés d'un CPU entrée ou milieu de gamme.

Entre les dernières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 30 et AMD Radeon RX 6000, est-il préférable de choisir l'équipe rouge ou l'équipe verte ? Les deux architectures délivrent des performances impressionnantes, avec un TDP plus faible du côté des cartes AMD Radeon. Or, à en croire cette série de benchmarks il se peut que la balance penche clairement du côté d'AMD en fonction de la configuration que vous avez déjà.

La chaîne YouTube Hardware Unboxed explique ainsi que les performances du CPU (le processeur de votre PC et non votre carte graphique) peuvent être entre 20% et 30% meilleures avec les cartes AMD Radeon. Ce qui peut se traduire par un rendu plus fluide, vu que votre processeur peut limiter les performances de votre PC lorsqu'il est sur-utilisé. Les cartes délivrent des performances dans tous les cas excellentes dans les PC dotés d'un CPU puissant.

Lire également : Nvidia RTX 3080 – la version PC portable est 40% moins rapide que celle des PC de bureau !

Mieux vaut acheter une carte AMD Radeon RX si votre CPU est peu puissant

Mais avec certains modèles plus entrée / milieu de gamme, on remarque de suite de vraies différences, selon qu'une carte AMD Radeon RX ou une RTX 30 est installée. Quatre CPU différents et six modèles de cartes graphiques ont été benchmarkés dans une poignée de jeux, dont Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion et Shadow of the Tomb Raider – des jeux réputés pour leur impact sur le CPU :

CPU GPU Ryzen 5 1600X (Zen 1)

Ryzen 5 2600X (Zen+)

Ryzen 5 5600X (Zen 3)

Core i3-10100 (Skylake) RX 6900 XT et RX 6800 (RDNA 2)

RTX 3090 et RTX 3070 (Ampere)

RX 5700 XT et RX 5600 XT (RDNA 1)

Tous ces titres tournaient sur l'API DirectX 12 avec des réglages graphiques assez bas pour s'assurer de ne tester que l'impact sur le CPU, sans risque de goulet d'étranglement du côté du GPU. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d'article, plusieurs aspects ont été testés avec les jeux, notamment le framerate. Mais dans Shadow of the Tomb Raider ils ont mesuré spécifiquement les différences d'utilisation CPU entre les cartes RTX 3070 et RX 6800 avec un processeur milieu de gamme, l'Intel Core i3-10100.

Ce CPU est gravé en 14 nm, embarque 4 coeurs, 8 threads, a une fréquence de base de 3.60 GHz (boost 4.30 GHz) 6 Mo de mémoire “Smart Cache” et un TDP de 65 W, pour un prix généralement constaté de 125 euros. Avec un framerate bloqué à 60 FPS et des réglages graphiques faibles, on constate que le jeu consomme plus des deux tiers des capacités disponibles du CPU lorsque le jeu tourne sur une GeForce RTX 3070, lors que la jauge CPU reste autour de 50% avec une RX 6800.

Reste à connaître les raisons précises de ces différences. On se souvient notamment par le passé que les cartes AMD Radeon étaient touchées par des problèmes de drivers qui causaient une utilisation anormale du CPU. Est-ce ici le cas dans les drivers Nvidia ? Ou le problème est-il plus intimement lié à l'architecture des dernières cartes RTX ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.