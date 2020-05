Nvidia a présenté la carte graphique A100. Destinée au monde professionnel, elle se montre toutefois intéressante pour le particulier. Elle est en effet la première carte graphique conçue avec la nouvelle architecture Ampère du constructeur, et donne ainsi un avant-goût des prochains GPU grand public.

L’A100 est la nouvelle carte graphique présentée par Nvidia. Elle sera avant tout dédiée au monde professionnel, puisqu’elle a été conçue pour équiper des ordinateurs du monde scientifique ou des datas centers. C’est la toute première à être équipée de la nouvelle architecture Ampère du constructeur. Remplaçant l’architecture Volta, Ampère apporte la gravure en 7 nm du fondeur TMSC dans les GPU NVidia (déjà utilisé par AMD)

Une véritable innovation, puisque l’A100 intègre 54 milliards de transistors concentrés sur un die de 826 mm², contre 21 milliards pour le GPU V100 utilisant la précédente architecture. Cela en fait la plus grande puce gravée en 7 nm du marché. Le nombre de cœurs Cuda passe lui de 6912 au total contre 5120 et la carte dispose de 40 Go de mémoire. Nvidia promet qu’il sera possible de la scinder en 7 partitions GPU distinctes, pour un traitement plus rapide. Ce GPU pourra être livré dans un nouveau système DGX A100, qui combine huit cartes A100 pour une puissance de calcul allant jusqu’à 5 pétaflops. Pour ça, il faudra débourser 200 000 dollars, tout de même.

Une carte qui augure les prochaines RTX 30XX

Comme dit plus haut, l’A100 n’est pas faite pour le particulier. Mais cette annonce donne un aperçu de ce que pourrait être le futur des cartes graphiques chez Nvidia, à savoir la série RTX 30XX. Évidemment moins puissantes, ces cartes apporteront dans nos PC certaines innovations présentées avec l’A100. La RTX 3080 Ti, qui a fait parler d’elle récemment, sera équipé de cette architecture Ampère. Cela lui ferait gagner jusqu’à 50% par rapport à la 2080 Ti.

Les RTX 3070 et 3080 de Nvidia sont attendues pour septembre, d’après les rumeurs. La RTX 3080 Ti ainsi que la RTX 3060 sont quant à elles attendues pour les mois suivants. En espérant que le coronavirus ne vienne pas retarder leur sortie.