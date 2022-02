GeForce Now : l’abonnement RTX 3080 va devenir plus accessible

La formule haut de gamme du GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, devrait devenir plus accessible prochainement. D'après nos confrères du site VideoCardz, l'abonnement RTX 3080 serait bientôt disponible en formule mensuelle. Cette option se rajoute à l'abonnement semestriel affiché à 99,99 €.

Comme vous le savez peut-être, Nvidia propose depuis plusieurs années maintenant le GeForce Now, un service de cloud gaming qui permet de profiter d'une configuration gaming hébergé sur les serveurs du constructeur. Avec le GeForce Now, toute la puissance nécessaire pour faire tourner les titres les plus gourmands est donc fournie par Nvidia.

Jusqu'en octobre 2021, le service proposait deux formules seulement : une version gratuite qui permet d'accéder à une configuration standard, un accès standard et une session de jeu d'une heure maximum. L'autre formule, intitulé “Prioritaire”, est proposée à 49,99 € par mois. Ici, vous pourrez prétendre à une configuration certifiée RTX (équivalent d'une RTX 2060), un accès prioritaire aux serveurs, des sessions de jeu de 6 heures pour une résolution 1080p et 60 FPS.

L'offre RTX 3080 du GeForce Now bientôt moins cher ?

Or et depuis le 21 octobre donc, le GeForce Now s'est doté d'une nouvelle formule premium “Performances maximales”. Cette offre est évidemment la plus séduisante, puisqu'elle propose une configuration musclée équipée d'une RTX 3080, pour une résolution pouvant monter jusqu'à 1440p en 120 images seconde. En outre, il est possible de profiter du service en HDR et 4K sur les Nvidia Shield TV.

Seul problème avec cette formule, son prix plutôt excessif : 99,99 € pour six mois. Malheureusement, Nvidia n'offre pas la possibilité d'opter pour un abonnement mensuel, contrairement à la formule “Prioritaire”. Or et d'après nos confrères du site Videocardz, cette situation pourrait bientôt changer.

Selon leurs informations, Nvidia va enfin proposer une formule mensuelle sans engagement pour la formule RTX 3080. En revanche, pas plus de précisions sur le prix de cette offre. À titre de comparaison, l'abonnement “Prioritaire” est affichée à 9,99 € par mois. On se doute que les tarifs de l'abonnement RTX 3080 devraient plutôt se situer autour des 20 € par mois. Quoi qu'il en soit, lancer une formule mensuelle pour le RTX 3080 permettra aux utilisateurs d'essayer pendant 30 jours la meilleure offre du GeForce Now, avant de s'inscrire sur le long terme éventuellement.

Source : VideoCardz