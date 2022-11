GeForce Now : la 4K arrive bientôt sur les Smart TV Samsung

Nvidia vient d'annoncer l'arrivée du streaming en 4K 60 FPS via le GeForce NOW sur les Smart TV Samsung lancées en 2022 et en 2021. Le nouveau firmware sera déployé vers la fin du mois d'après l'équipe verte.

Après avoir fait passé l'offre RTX 3080 en 1600p et 120 FPS sur Chrome en octobre 2022, Nvidia a une nouvelle pour les abonnés au GeForce NOW ce vendredi 18 novembre. En effet, l'équipe verte vient de confirmer dans un communiqué officiel l'arrivée imminente du streaming en 4K 60 FPS sur les Smart TV Samsung lancées en 2021 et 2022.

“GeForce NOW arrive sur les Smart TV de Samsung de 2021, et il est déjà disponible sur les Smart TV Samsung de 2022 via le Samsung Gaming Hub, de fait plus de joueurs que jamais peuvent streamer à partir de GeForce NOW – sans téléchargement, limites de stockages ou console nécessaire”, écrit Nvidia.

Comme dit plus haut, les utilisateurs pourront donc streamer leurs jeux en 4K 60 FPS directement sur leur Smart TV Samsung. Une performance rendue possible notamment par les technologies de mise à l'échelle assistée par l'IA de Samsung, qui permet d'optimiser la qualité d'image.

La 4K 60 FPS disponible sur les Smart TV Samsung dès la fin novembre

Le nouveau firmware du GeForce NOW débarquera sur les TV connectées Samsung compatibles dès la fin du mois. Attention toutefois, précisons qu'il faudra être impérativement abonné à la formule RTX 3080 du GeForce NOW pour prétendre à cette définition d'image et ce framerate. En parallèle, Nvidia a annoncé l'arrivée de 10 nouveaux dans le catalogue du GeForce NOW, à savoir :

Warhammer 40 000 : DarkTide

Ballads of Hongye

Bravery and Greed

Frozen Flame

Goat Simulator

Nobody – The Turnaround

Caveblazers

The Darkest Tales

The Tenants

Par ailleurs, Nvidia lance une promotion spéciale valable jusqu'au 20 novembre. Il est possible de mettre à niveau son abonnement gratuit vers la formule RTX 3080 pour 29,99 $ au lieu de 49,99 $. Pour rappel, l'annonce de Nvidia survient alors que Microsoft a confirmé hier l'arrivée du Xbox Cloud gaming sur les Smart TV Samsung lancées en 2021. Depuis juin 2022, le service était déjà disponible sur les TV connectées du constructeur lancées durant la même année. Petit à petit, le GeForce NOW essaie de proposer de la 4K 60 FPS sur de plus en plus de supports. Depuis mai 2022, la sacro sainte 4K 60 FPS est disponible sur Windows et macOS par exemple.