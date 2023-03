WhatsApp : il sera bientôt possible d’ignorer automatiquement les appels de numéros inconnus

WhatsApp va prochainement intégrer une nouvelle fonctionnalité intéressante : la possibilité de masquer automatiquement les appels des contacts inconnus, sans forcément les bloquer. Une manière de rester tranquille face aux personnes indésirables.

WhatsApp va prochainement accueillir une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de masquer automatiquement les appels de contacts inconnus. Un paramètre différent du blocage qui existe déjà dans l’application.

L’idée est toute bête. Si vous activez cette fonctionnalité, tous les appels provenant de contacts qui ne sont pas enregistrés dans votre répertoire seront masqués. Il sera bien possible de les consulter dans son journal d'appel, mais ils seront simplement ignorés et l’interlocuteur aura un appel sans réponse.

WhatsApps protège les utilisateurs contre les appels indésirables

Le but de cette fonctionnalité est bien évidemment de protéger les utilisateurs, que ce soit contre le spam ou le harcèlement. Par exemple, WhatsApp permet de voir les numéros des personnes qui ne sont pas dans nos contacts via les groupes, et donc de laisser visible le sien à des inconnus. Masquer les appels sonne comme une bonne idée qui accompagne le blocage, autre fonctionnalité qui permet d’éviter des désagréments. Il sera aussi possible de ne pas ignorer les appels inconnus si on le désire.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand sera déployée cette fonctionnalité. WABetaInfo, qui l’a repéré dans le code source, indique qu’elle est actuellement en développement et qu’elle n’est même pas encore prête à être diffusée auprès des bêta testeurs. Si elle est approuvée par Meta, on peut s’attendre à la voir sur nos téléphones dans plusieurs mois au minimum.

WhatsApp se montre très sensible aux problèmes de harcèlement rencontrés par les utilisateurs. Il y a peu, c’est une nouvelle fonctionnalité qui permet de bloquer un contact en un clic qui a fait son apparition. Une bonne chose, étant donné que l’application est la plus utilisée en France. Une récente étude affirme en effet que plus de 30 millions de français l’utilisent régulièrement. Dans l’hexagone, WhatsApp est installé sur sept smartphones sur dix.

Source : WABetaInfo