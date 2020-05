Paiement sans contact : PayPal vous permet d’effectuer vos achats à l’aide d’un QR Code

Le paiement sans contact devient possible avec Paypal grâce à l’intégration d’un QR Code. En cette période de crise sanitaire, l’entreprise veut permettre à ses clients d’éviter autant que possible les paiements physiques.

La pandémie actuelle de Covid-19 a contraint de nombreuses entreprises à s’adapter en conséquence. Soit pour continuer à fonctionner, soit pour aider. Le fabricant de jouets Playmobil a lancé des masques anti-covid réutilisables pour le grand public. En France, la Poste a commencé à vendre des masques aux autoentrepreneurs, libéraux et associations.

Tandis que du côté de Uber, on oblige passagers et chauffeurs à porter un masque. En ce mercredi 20 mai, c’est au tour de PayPal d’innover pour faciliter la vie de ses utilisateurs. L’entreprise vient d’intégrer un système de paiement sans contact directement sur l’application mobile. Son utilisation est très simple. Les commerçants partenaires générèrent aléatoirement un QR Code, qui doit ensuite être scanné par le client avec son smartphone pour procéder au paiement.

Disponible dans 28 pays dont la France

PayPal avait annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité il y a quelques semaines. À l’heure actuelle, le paiement sans contact via QR Code est disponible dans 28 pays, parmi la France, l’Allemagne, les Etats-Unis ou encore la Suisse. Ce moyen de paiement est accessible sans frais supplémentaire pour l’instant. « Nous savons que dans l’environnement actuel, acheter et vendre des biens de manière saine et sécurisée est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes à travers le monde », affirme John Kunze, vice-président senior des technologies et produits de consommation chez PayPal.

Il poursuit : « Le déploiement des QR Codes pour les acheteurs et les vendeurs intègrent non seulement la sûreté, la sécurité et la commodité de l’utilisation de PayPal en personne, mais prend également en considération les exigences de distanciation sociale en cours, même si nous commençons à voir certaines restrictions être levées dans le monde entier », conclut-il.

Quoiqu’il en soit, cette initiative de PayPal tombe à point nommée, à l’heure où le plafond du paiement sans contact vient de passer à 50 €, au lieu de 30 € habituellement. Un changement qui n’a pas pu se faire plus rapidement comme le précise la Fédération Bancaire Française. En effet cette modification demandait une « industrialisation informatique lourde et délicate ».

Source : PYMNTS