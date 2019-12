Gboard : un bug dans la dernière mise à jour pourrait vous forcer à réinitialiser votre smartphone

La dernière mise à jour de Gboard pour Android fait planter certains smartphones. Le clavier Google est victime d’un bug qui dans les cas extrêmes bloque les utilisateurs sur l’écran de verrouillage, sans possibilité d’accéder à leur appareil.

Une nouvelle mise à jour du clavier Gboard est disponible depuis le 17 décembre. De nombreux utilisateurs ont pris d’assaut Reddit, Twitter et les forums de Google pour remonter les problèmes rencontrés après l’avoir installée. Les smartphones deviennent inutilisables, allant jusqu’à bloquer certains utilisateurs sur l’écran de verrouillage, ceux-là qui n’ont configuré qu’un code PIN ou un mot de passe comme méthode d’authentification.

Dans ce cas, une réinitialisation aux paramètres d’usine est la seule solution pour se tirer d’affaire. La cause exacte du bug n’est pas encore connue, mais certains modèle comme le Pixel 4 XL semblent ne pas être affectés, comme le signale le site 9to5Google. Les plaintes ont poussé certains constructeurs à réagir. C’est le cas de Motorola qui informe ses clients que le bug vient de Gboard et n’est pas lié à ses smartphones.

« Ce problème est dû à une mise à jour de Gboard, qui appartient à Google. Si vous n’arrivez pas à accéder à votre smartphone, la seule façon de contourner le verrouillage de l’écran est malheureusement d’effectuer une réinitialisation externe [via le mode Recovery, NDLR] » explique la marque dans un message publié sur Twitter.

Pour les utilisateurs qui arrivent à passer l’écran de verrouillage, mais qui sont dans l’impossibilité d’utiliser le clavier virtuel, il existe une solution pour résoudre le problème : définir un nouveau clavier ou nettoyer le cache et les données de Gboard. Il suffit pour cela de vous rendre dans Paramètres> Applications> Gboard> Effacer les données et le cache.

Google déploiera certainement un correctif dans les jours à venir compte tenu de l’ampleur du problème. Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour, vous feriez mieux de vous abstenir pour le moment.

@WikoMobile Bonjours, depuis hier soir il y a un problème avec Gboard et apparemment ce beuge affecte d’autres personnes. J’ai besoin d’aide parce que je ne peux plus déverrouiller mon téléphone et je n’ai pas trouver de solution. Merci

— dolantphylis192 (@mjaidif) December 18, 2019