STALKER 2 : le développement du FPS stoppé net par la guerre en Ukraine

STALKER 2 Heart of Chernobyl devait être l’un des gros jeux Xbox de la fin d’année 2022. Cependant, la guerre en Ukraine oblige le studio GSC, basé à Kiev, à stopper le développement. Cela ne signifie pas que le jeu est annulé pour autant.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a aussi des répercussions dans le monde du jeu vidéo. Le studio CSG, basé à Kiev, a annoncé l’arrêt du développement de STALKER 2, grosse exclusivité Xbox attendue à la fin de l’année.

Bousculé par l’actualité, le développeur n’a d’autre choix que de mettre en pause son travail. C’est par le biais d’une vidéo making-of qu’il explique la chose :

« Le 24 février, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine et a envoyé missiles, tanks et soldats chez nous. Notre pays est forcé de se battre encore une fois pour son existence, c’est le prix de notre liberté. Cette vidéo est une réponse à votre question « comment allez-vous ? ». Nous nous efforçons d’aider nos employés et nos familles à survivre, le développement du jeu a donc été mis de côté, mais nous allons définitivement le continuer après notre victoire. Gloire à l’Ukraine. »

STALKER 2, un jeu en plein cœur de l’actualité

Une décision logique de la part du studio, donc, qui doit faire face aux événements dramatiques. On espère de tout cœur que les développeurs sortent sains et saufs de cette crise. Vous pouvez d'ailleurs les aider financièrement sur le site officiel du jeu.

Le contexte du titre est lui aussi bousculé par l’Histoire. STALKER 2 se déroule en effet autour de la centrale de Tchernobyl, zone abandonnée et peuplée par des mutants et mercenaires dans le jeu. Dans la réalité, cette centrale (qui se trouve à 100 km au nord de Kiev) a été prise par l’armée russe au début de la guerre après de féroces combats.

Pour rappel, le premier STALKER est sorti en 2007 et est un FPS qui mise sur son ambiance et son aspect RPG. Sa suite est en développement depuis longtemps, mais n'a été officiellement annoncée qu'en 2018. Il s’agissait d’un des gros titres Microsoft de cette année, prévu pour décembre prochain (avec une sortie day one sur le Game Pass). Pour le moment, le jeu n’est pas annulé, mais simplement en pause.

La guerre en Ukraine bouscule aussi le monde du jeu vidéo donc. Certains studios ont annoncé aider les civils victimes de la guerre tandis que d’autres prennent des décisions symboliques. C’est le cas d’EA Sport qui a retiré l’équipe nationale de Russie dans son jeu FIFA.