Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliable aurait un stylet S Pen intégré comme le Galaxy S22

Le Galaxy Z Fold 4 pliable de Samsung arrive d’ici quelques mois, et celui-ci pourrait profiter de la meilleure fonctionnalité du nouveau Galaxy S22 Ultra : un stylet S Pen directement intégré au smartphone.

Alors que Samsung a présenté les nouveaux Galaxy S22 la semaine dernière, tous les yeux sont désormais tournés vers le prochain smartphone pliable du fabricant coréen : le Galaxy Z Fold 4. Avant le lancement officiel, nous avions déjà pu découvrir de premiers rendus qui nous laissaient imaginer à quoi pourrait ressembler le nouveau modèle.

Nos confères de The Elec ont dévoilé que le Galaxy Z Fold 4 héritera de la meilleure fonctionnalité du Galaxy S22 Ultra de Samsung : un emplacement pour le S Pen directement dans le corps du smartphone. Cette intégration avait été introduite pour la première fois dans la série Galaxy Note, mais il semble que ce sont désormais les Galaxy Z Fold qui vont en profiter.

À lire également – Test Samsung Galaxy S22 Ultra : le nouveau roi des smartphones Android ?

Un stylet intégré pour le Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 3 avait été le premier smartphone pliant de Samsung à être compatible avec les S Pen grâce à son écran UTG (ultra-thin glass). Cependant, il fallait vous procurer un stylet séparément si vous vouliez écrire sur votre appareil. Désormais, sur les nouveaux Galaxy Z Fold 4, on devrait retrouver un emplacement dédié pour ranger le stylet, et celui-ci serait bien livré avec le smartphone.

The Elec révèle également que le Galaxy Z Fold 4 sera doté d’écrans légèrement plus petits que le modèle de l’année dernière. En effet, le smartphone misera sur un écran pliable interne de 7,56 pouces et un écran externe de 6,19 pouces. En comparaison, le Galaxy Z Fold 3 utilisait des écrans de 7,6 et 6,7 pouces.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, a corroboré ces informations et a dévoilé que l’écran externe devrait être plus large que sur la génération actuelle, améliorant ainsi le confort de frappe. De plus, nous devrions donc nous retrouver avec un smartphone plus compact que la génération précédente, à l’image de l’Oppo Find N. Comme c’était le cas les années précédentes, Samsung devrait dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables au cours de l’été.

Source : The Elec