Galaxy Z Fold 4 : découvrez à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone pliable de Samsung

Alors que Samsung vient de présenter ses nouveaux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, tous les yeux sont désormais tournés vers la prochaine génération de smartphones pliables, qui devrait accueillir un nouveau Galaxy Z Fold 4.

Samsung a lancé plus tôt cette semaine ses Galaxy S22, qui constitueront l’offre haut de gamme du fabricant en 2022. Désormais, Samsung peut désormais se concentrer sur la sortie de ses prochains smartphones phares, ses appareils pliables Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ces derniers ne sont pas attendus avant cet été, mais nous pouvons déjà avoir une idée de ce à quoi le smartphone pourrait ressembler.

Le designer Ben Geskin a dévoilé un concept de Galaxy Z Fold 4, qui montre un tout nouveau design pour le successeur du Galaxy Z Fold 3 de 2021. Comme vous l’aurez probablement remarqué, celui-ci s’inspire beaucoup du nouveau design du Galaxy S22 Ultra avec ses quatre capteurs photo intégrés directement au dos du smartphone.

Deux caméras sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 3 ?

Le Galaxy Z Fold 3 avait introduit l’année dernière la technologie de caméras sous l’écran sur les smartphones de Samsung, mais l’appareil ne l’utilisait que sur l’écran interne. Sur cette nouvelle génération en 2022, le fabricant coréen pourrait remplacer le poinçon de l’écran externe par un capteur placé sous la dalle, ce qui permettrait de profiter de deux grands écrans sans aucune distraction.

Bien que le Galaxy S22 Ultra ait supprimé la proéminence du module photo à l’arrière, il ne devrait pas en être de même sur ses smartphones pliables. En effet, chacune des deux parties d’un Galaxy Z Fold est beaucoup plus fine qu’un smartphone traditionnel. À moins d’utiliser de très petits capteurs, la finesse du smartphone contraindrait donc Samsung à laisser dépasser ses capteurs du dos du smartphone. De plus, on doute fort que Samsung opte pour un périscope sur ses appareils pliables. Il est plus probable que ceux-ci se contentent de reprendre la configuration photo du Galaxy S22 classique.

En 2022, Samsung va tout miser sur ses Galaxy Z Fold. Nous avions vu l’année dernière que le fabricant coréen avait vendu 4 fois plus de smartphones pliables que les années précédentes, et la production devrait de nouveau fortement augmenter pour cette nouvelle génération. Samsung prévoirait par exemple de fabriquer 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4 cette année, contre seulement 1 million de Galaxy Z Fold 3.

Source : Ben Geskin