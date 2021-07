Google bloque la recharge des Pixel à 80% pour préserver la batterie

Google bloque volontairement la recharge de la batterie des Pixel à 80%. Avec cette option cachée, le géant de Mountain View cherche à préserver l'autonomie de la batterie de ses smartphones. Ce bridage ne s'active que dans certaines conditions bien précises, détaille Google. Découvrez lesquelles.

Afin de préserver l'intégrité et l'autonomie des batteries de leurs smartphones, les constructeurs ont mis en place plusieurs mesures logicielles au cours des dernières années. Par exemple, OnePlus a lancé une option qui empêche votre smartphone de charger toute la nuit sans raison. Apple intègre une option analogue au sein d'iOS.

C'est également le cas de Google. En 2020, la firme a dévoilé une option appelée “Charge Adaptative”. Cette fonctionnalité réduit la vitesse de charge de votre appareil pour améliorer l'état de la batterie. Concrètement, l'intelligence artificielle du téléphone adapte la vitesse de charge pendant la nuit en fonction de l'heure à laquelle vous vous réveillez. L'option veille cependant à ce que vous disposiez de 100% d'autonomie au réveil.

Google bloque la recharge en cas d'usage intensif ou charge continue pendant 4 jours

Toujours dans l'optique de préserver la batterie, Google a récemment déployé une nouvelle option cachée sur les Pixel 3, Pixel 4 et Pixel 5. Les smartphones sortis avant les Pixel 3 ne sont pas concernés. Cette mesure bloque la recharge au seuil des 80% dans des conditions bien spécifiques, explique Google sur une page d'assistance.

“Pour aider à préserver l'état de la batterie, votre téléphone limite automatiquement la charge à environ 80 % sous certaines conditions” comme “une charge continue dans des conditions de déchargement élevé de la batterie”, détaille la page. Google évoque les cas où le smartphone affiche un jeu vidéo. L'option s'active aussi en cas de charge continue pendant 4 jours ou plus.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une notification indiquant “Optimisation de l'état de la batterie” apparaît sur l'écran Always-On des Google Pixel et dans la section Batterie des paramètres de votre smartphone. Cette fonctionnalité se désactive dès que les conditions évoquées plus haut ne sont plus détectées. Que pensez-vous de cette mesure ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.